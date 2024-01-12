Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен — Finance.ua

Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали чуть больше 10% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины).

При этом больше половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 гривен — 0,6%, 64 601 человек, средняя пенсия — 1 234,09 гривен,

от 2001 до 3000 гривен — 29,1%, 3 058 670 человек, средняя пенсия — 2 618,7 гривен,

от 3001 до 4000 гривен — 21,3%, 2 234 970 человек, средняя пенсия — 3 546,54 гривен,

от 4001 до 5000 гривен — 14,9%, 1 567 785 человек, средняя пенсия — 4 406,45 гривен,

от 5001 до 10 000 гривен — 23,2%, 2 439 503 человека, средняя пенсия — 6 841,75 гривен,

свыше 10 000 гривен — 10,9%, 1 151 008 человек, средняя пенсия — 14 786,47 гривен.

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Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.

Справка Finance.ua:

Как заявили в Минсоцполитики, проблем с финансированием социальных расходов в 2024 году быть не должно, хотя нельзя исключать ни одного сценария;

ранее министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала, что при недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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