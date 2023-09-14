Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 15 — Finance.ua

Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 15 Сегодня 09:01 — Личные финансы

Сколько нужно работать, чтобы купить iPhone 15

12 сентября состоялась презентация iPhone 15 на мероприятии Wonderlust. И хотя новые телефоны еще нельзя приобрести ни в Украине, ни в США (официальный старт продаж — 22 сентября), ритейлеры принимают предзаказ на вожделенные гаджеты. Но по карману ли такая покупка рядовому украинцу? Work.ua провел исследование и выяснил, сколько времени представителям разных профессий понадобится для покупки iPhone 15.

Индекс iPhone 2023: сколько дней нужно работать ради современного гаджета

Телефоны Apple настолько популярны, что во многих странах мира ежегодно рассчитывают Индекс айфона — стоимость гаджета, выраженная в рабочих днях. Это очень интересный показатель, ведь он, с одной стороны, демонстрирует уровень состоятельности населения, а с другой — учитывает разницу в цене iPhone в разных странах мира.

К тому же с помощью Индекс iPhone можно проследить, как менялась покупательная способность населения в стране на протяжении нескольких лет. Так, по данным Picodi.com , этот индекс в Украине за последние 5 лет был таким:

136,7 дней — в 2018 году;

96,7 дней — в 2019;

87 дней — в 2020;

69,9 дней — в 2021;

98,1 дней — в 2022.

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Официальные цены на гаджеты в США следующие: от 799 долларов за базовый iPhone 15, от 899 долларов за iPhone 15 Plus. За iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max придется заплатить от 999 и 1199 долларов соответственно.

Однако в других странах мира, в том числе и в Украине, цены на гаджеты всегда выше из-за местных налогов, сертификации и других факторов. Официальные цены будут известны 22 сентября, когда стартуют продажи новинок Apple. Сейчас же ориентируемся на стоимость предзаказа, установленную отдельными торговыми сетями.

Расчеты по средней з.п.

Сколько нужно проработать в 2023 году, чтобы купить новый айфон? Для расчета эксперты work.ua выбрали модель iPhone 15 в базовой комплектации на 128Gb. Официальная цена этой модели от Apple составляет 999 долларов. В Украине на сегодняшний день телефон можно предзаказать за 49 999 грн.

Вторая интересующая нас цифра — средняя заработная плата, которая, по данным Work.ua, составляет 17 500 грн в месяц. Для определения Индекса айфона исследователи берут за основу 21 рабочий день в месяц. Так что из расчета 17 500 грн / 21 день имеем 833 грн.

Чтобы вычислить «Индекс iPhone» 2023 в Украине делим 49 999 на 833 и 60 рабочих дней. Для чистоты эксперимента проведем аналогичные подсчеты, но по данным Пенсионного фонда Украины. В ведомстве среднюю зарплату в 2023 году называют на уровне 16 012 грн, поэтому «Индекс айфона» — 65 рабочих дней.

Но средняя зарплата — показатель достаточно общий. Сколько на новый телефон нужно откладывать маркетологу, автомаляру, риелтору или программисту?

Расчеты для разных профессий

Чтобы подсчитать, сколько времени представителям разных профессий нужно работать ради нового айфона, мы использовали два метода расчетов:

Индекс iPhone, который мы вычислили раньше для средней заработной платы. Но чтобы цифра была более реальной, возьмем за основу полный месяц, а не только рабочие дни. Однако очевидный недостаток этого метода — он предполагает, что человек должен откладывать все заработанные деньги. А это практически невозможно. Чтобы приблизить расчеты к реальной жизни, используем дополнительный инструмент.

Классический метод распределения бюджета «50/30/20», где 50% доходов вы выделяете на основные нужды, 30% — на текущие «прихоти» и 20% — на сбережения. Именно эти 20% нас и интересуют.

За основу взяли iPhone 15 в базовой комплектации 128Gb стоимостью 39 999 грн — это самая простая модель, а значит, и самая доступная.

Бариста

Средняя зарплата баристы в Украине составляет 13 500 грн. Такой же доход имеют кальянщик, утюжник и помощник юриста.

Мы не будем оценивать целесообразность приобретения айфона представителями разных профессий. Ведь речь идет именно о финансовой способности совершить крупную покупку. Легко ли баристе или помощнику юриста приобрести новый гаджет? Давайте-ка считать, сколько им нужно времени, чтобы собрать денег для покупки айфона:

89 дней, если откладывать весь доход;

444 дня (1 год и почти 3 месяца), если экономить 20% зарплаты.

Конечно, это количество дней уменьшится, если учитывать чаевые, составляющие значительную часть дохода работников в сфере обслуживания.

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Маркетолог

Средняя зарплата маркетолога в Украине составляет 25 000 грн. Такой же доход имеют архитектор, ландшафтный дизайнер, колорист, высотник, главный бухгалтер, теплотехник, аналитик.

Иногда в вакансиях среди требований к специалистам по маркетингу встречается пункт «Айфон последней модели». К примеру, если по условиям вакансии специалист должен генерировать качественный фото- и видеоконтент. Однако достаточно ли их средней зарплаты, чтобы обновление техники не было проблемой? Считаем по тому же принципу и имеем такие сроки накопления на покупку:

48 дней, если откладывать весь доход;

240 дней (почти 8 месяцев), если экономить 20% зарплаты.

Стоматолог

Средняя зарплата стоматолога в Украине составляет 35 000 грн. Такой же доход имеют специалист по финансовой отчетности, руководитель интернет-магазина, бизнес-аналитик, автомаляр, главный редактор, риелтор.

Представители этих профессий накопят сумму, необходимую для покупки iPhone в 2023 году, еще быстрее. Им понадобится:

34 дня, если откладывать весь доход;

171 день (более 5 месяцев), если экономить 20% зарплаты.

PHP-программист

Средняя зарплата PHP в Украине составляет 45 000 грн. Такой же доход имеют водитель-международник, топ-менеджер.

Кажется, что с «айтишными» зарплатами приобрести что-то вроде 15 айфон про макс можно за несколько дней. Однако и программистам уровня Junior и Middle нужно немало поработать, чтобы обновить технику:

27 дней, если откладывать весь доход;

133 дня (почти 5 месяцев), если экономить 20% зарплаты.

Конечно, чем больше зарплата, тем легче накопить средства на дорогие покупки, например айфон. Но напомним, что в этом исследовании использовались средние цифры для каждой профессии. Между тем, в любой сфере есть зоны роста. Тот же стоматолог может зарабатывать и 19 000 грн, и 75 000 грн (предельные значения по данным Work.ua).

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