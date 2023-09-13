Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки — Finance.ua
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Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки

Технологии&Авто
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Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки, iPhone 15 та iPhone 15 Plus
12 сентября прошла долгожданная и традиционная презентация Apple. Как все и ожидали, компания анонсировала новые айфоны: все модели получили USB-C, а у флагманов теперь титановый корпус. Также обновили часы и наушники.

iPhone 15 и 15 Plus

Базовые модели — по сути прошлогодние 14 и 14 Plus, но с несколькими заметными апгрейдами. Они получили те же экраны на 6,1 и 6,7 дюйма, две камеры, а также плоские рамки для более удобного охвата. Ну, а на передней панели обычных моделей теперь есть Dynamic Island — «челка» официально умерла.
Внутри прошлогодний чипсет A16 Bionic, а в основной камере главный сенсор теперь имеет разрешение 48 мегапикселей. Из других улучшений: пиковая яркость дисплея составляет 2000 нит (в два раза больше, чем у iPhone 14), также увеличили емкость аккумулятора. Цены на iPhone 15 и 15 Plus начинаются с $799 и $899 соответственно.
Важнейший момент — все айфоны линейки iPhone 15 имеют разъем USB-C. Таким образом, Apple отправила Lightning «на пенсию» спустя 10 лет после его появления.
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Более дорогие iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили корпус из титана — как утверждается, это самые легкие телефоны Apple со времен iPhone XS. Также инженеры снизили толщину рамок, размер дисплеев при этом остался тот же — 6,1 и 6,7 дюйма.
Еще в «прошках» появилась настраиваемая кнопка Action, которая пришла на смену переключателю бесшумного режима. На нее можно назначить действия по желанию, например, включить камеру, фонарик, диктофон или переводчик.
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки
Новинки работают на процессоре нового поколения Apple A17 Pro, который не устареет еще очень долго. Основной сенсор тоже 48 Мп, но по сравнению с базовыми айфонами он лучше снимает в темноте. У iPhone 15 Pro есть поддержка 3Х оптического зума, у 15 Pro Max — 5-кратного зума. Еще смартфоны могут снимать пространственное видео для просмотра на гарнитуре Vision Pro.
В США за iPhone 15 Pro попросят 999 долларов, а 15 Pro Max — 1199 долларов. То есть цены по сравнению с прошлым годом не увеличились — хотя инсайдеры обещали повышение. Продажи стартуют 22 сентября.

Новые смарт-часы

Часы не изменились снаружи, но обзавелись улучшенным железом и рядом интересных фишек.
Apple Watch 9: дисплей в два раза ярче (2000 нит) и разряжается все так же за сутки. Добавили розовый цвет и специальный жест движением пальцев, с помощью которого можно принимать звонки или, например, отключить будильник.
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки
В версию для спортсменов Apple Watch Ultra 2 установили самый яркий в мире экран на 3000 нит. Работают до 72 часов.
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки
Обе модели начнут продаваться в США с 22 сентября вместе с айфонами. Стоимость Apple Watch Series 9 начинается от 399 долларов (около 15 000 грн), а Apple Watch Ultra 2 с $799 — (30 000 грн).

Обновленные AirPods Pro 2 с USB-C

Вместе с новыми iPhone этот аксессуар впервые в истории яблочной компании переходит на новый порт — USB Type-C. Предзаказы уже открыты, в магазинах они появятся 22 сентября. Стоимость — от 240 долларов.
Следует заметить, что в плане функционала и дизайна сами наушники практически никак не изменились. Из минорных новшеств: улучшенный звук и улучшенная защита от влаги и пыли.
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки

«Революционный» аксессуар для iPhone 15

На сайте Apple сразу после презентации появился адаптер из USB Type-C на Lightning для владельцев оригинальных проводов.
Обойдется он вам в 29 долларов (1100 грн). За эти деньги, например, можно приобрести комплект адаптера питания и кабеля от посторонних, но сертифицированных производителей.
Apple представила линейку iPhone 15 и другие новинки

Дата выпуска iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10

Стабильные версии яблочных операционок выйдут уже в следующий понедельник, 18 числа.
Те, кто уже попробовал бету iOS 17, говорят, что по сравнению с 16 новой ОС получила не так много улучшений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, как, например, возможность превратить свой смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.
Напомним, что в октябре этого года у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые компьютеры на базе однокристальной системы М3. Апгрейд получат модели iMac 24″, MacBook Air 13″ и MacBook Pro 13. А уже весной 2024 года анонсируют новые iPad с OLED-дисплеями.
По материалам:
УНІАН
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