Сколько недвижимости приобрели украинцы в Польше до и после начала войны — Finance.ua

Сколько недвижимости приобрели украинцы в Польше до и после начала войны
Граждане Украины в Польше во время полномасштабной войны стали одними из самых активных среди иностранцев покупателей недвижимости.
Сколько жилых и коммерческих помещений купили украинцы в Польше до и после начала полномасштабной войны, рассказывает «Слово и дело».
В 2013 году украинцы (физические лица) купили в Польше 18,5 тыс. кв. м жилых помещений и 2,8 тыс. кв. м коммерческих.
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Если считать из общей площади помещений, купленных иностранцами, доля украинцев составляла 11,4% и 8,8% соответственно.
В 2014 году украинцы купили 24,1 тыс. кв. м жилых помещений (доля 14,2%) и 3,1 тыс. кв. м коммерческих (9,5%).
В 2018 году украинцы купили 109,6 тыс. кв. м жилой площади и 13 тыс. кв. м коммерческой. Это 29,5 и 23,6% в общей площади жилья, купленного иностранцами того года.
В 2019 году граждане Украины купили у Польши 160,7 тыс. кв. жилых помещений (35,8%) и 16,3 тыс. кв. м коммерческих (25,6%), в 2020 году — 154,2 тыс. кв. м (38,1%) и 13 тыс. кв. м (25,6%) соответственно, в 2021 году — 244,9 тыс. кв. м (42%) и 15,8 тыс. кв. м (24,6%) соответственно.
В первый год полномасштабной войны украинцы купили 328,2 тыс. кв. м жилых помещений в Польше, а также 22,3 тыс. кв. м коммерческих.
Доля в общей площади помещений, купленных иностранцами, выросла до 45,1% и 30,5% соответственно.
В 2023 году и в Польше украинцы купили 379,6 тыс. кв. м жилых помещений (49,4%) и 21 тыс. кв.
Отмечается, что юридические лица в Польше, владельцами которых являются граждане Украины, тоже стали покупать в стране больше помещений, особенно жилых.
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