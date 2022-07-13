Сколько можно заработать на сезонной работе в Польше (инфографика) — Finance.ua
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Сколько можно заработать на сезонной работе в Польше (инфографика)

Личные финансы
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Сколько можно заработать на сезонной работе в Польше (инфографика)
Сколько можно заработать на сезонной работе в Польше (инфографика)
Месячная заработная плата в наиболее прибыльных отраслях составляет более 4,2 тыс. злотых нетто. По данным Personnal Service, сезонная работа может быть очень даже прибыльной.
Например, работа на музыкальных фестивалях является наиболее прибыльной профессией среди проанализированных сервисом — там заработок варьируется от 20 до даже 24 злотых в час (показатель нетто).
На аналогичную ставку могут рассчитывать няни, присматривающие за детьми во время семейного отдыха. Зарплата няни на месте составляет около 20 злотых нетто в час. В ситуации, когда родители берут няню с собой в отпуск, они покрывают расходы на ее пребывание и дополнительно оплачивают каждый час работы.
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Предполагая, что ставка составляет 20 злотых нетто в час, вы можете зарабатывать 3520 злотых в месяц (при 22 рабочих днях, 8 часов в день). Однако при 24 злотых в час сумма увеличивается до 4224 злотых нетто в месяц.
Сколько можно заработать на сезонной работе в Польше (инфографика)
При этом, как отмечают специалисты, молодым людям, которые хотят подзаработать в сезон отпусков, не составит труда найти работу — предложений о сезонных подработках очень много. Количество предложений постоянно увеличивается и очень часто они не требуют никакого опыта.

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«Работодатели предлагают обучение для новых сотрудников, хотя, конечно, есть исключения, и в некоторых должностях учитываются пройденные курсы или сертификаты», — говорит Кшиштоф Инглот, эксперт по рынку труда.
Например, в списке самых высокооплачиваемых подработок, которые требуют соответствующей подготовки и сертификации — спасатели у бассейна и инструкторы. Они получают вознаграждение в размере 18-20 злотых нетто в час. Аналогичную ставку будет получать и хостесс.

Справка Finance.ua:

  • ранее мы рассказывали, что в связи с нынешним ростом стоимости кредита и стоимости приобретения недвижимости многие арендодатели увеличивают арендную плату. Когда арендодатель может это сделать, а когда арендатор может отказаться принять прибавку, какие существуют особенности и права аренды квартиры или комнаты в Польше — узнавайте по ссылке;
  • в Польше после полномасштабного вторжения россии в Украину по упрощенной процедуре трудоустроились более 270 тыс. граждан Украины, преимущественно женщины.
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По материалам:
inpoland
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