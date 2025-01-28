Сколько лет могут служить электромобили — исследование Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Сколько лет могут служить электромобили — исследование

Современные электромобили могут служить так же долго и часто надежнее, чем аналогичные автомобили с ДВС. К такому выводу пришли исследователями из Университета Бирмингема и Лондонской школы экономики, проанализировавшие более 300 000 000 записей, включая данные о 30 000 000 автомобилей.

Об этом сообщил Cars Coops.

Исследование показало, что с каждым годом производства вероятность поломки электрокаров снижалась на 12%. Это значительно выше улучшения на 6,7% для транспортных средств с бензиновым двигателем и только 1,9% для дизельных.

Современный электрокар может похвастаться средним сроком службы 18,4 лет и преодолеть 200 000 км, прежде чем прекратить работу. Этот пробег не только соответствует, но и превышает средний показатель для автомобилей с бензиновыми двигателями.

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Для сравнения, автомобили с ДВС имеют несколько более долгий срок службы (18,7 года), но они проезжают в среднем около 187 000 км. Дизельные автомобили, напротив, имеют меньший срок службы — 16,3 года, но компенсируют это значительно большим пробегом, часто достигающим примерно 410 000 км до выхода из эксплуатации.

Расходы на замену батареи все еще экспоненциально выше, чем аналогичные замены компонентов в автомобилях с ДВС.

При этом исследователи признают, что некоторые данные, с которыми они работали, могут быть ошибочными. Но в любом случае, интересно наблюдать, как электромобили совершают такой быстрый прогресс.

«Электромобили уже являются жизнеспособной и устойчивой альтернативой традиционным транспортным средствам. А это значительный шаг к достижению будущего с нулевым чистым выбросом углерода», — отметил соавтор исследования доктор Вьет Нгуен-Тьен из Лондонской школы экономики.

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