Сколько компаний планируют повышать зарплату своим работникам в этом году — исследование Сегодня 13:04 — Личные финансы

Сколько компаний планируют повышать зарплату своим работникам в этом году — исследование

В 2024 году всего 41% компаний планируют повышать заработную плату своим работникам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Grc.ua.

Планы компаний по зарплатам в этом году:

41% опрошенных компаний планируют повышение зарплаты на 10−30%;

15% компаний планируют увеличение зарплаты работникам, учитывая их индивидуальную эффективность;

5% компаний увеличат зарплату работникам на 5%;

также увеличение ЗП планируется за счет индексации инфляции у 19% опрошенных работодателей;

15% компаний планируют оставить зарплату по-прежнему.

Инфографика: Grc.ua

Выплата премий и бонусов

В 2024 году работодатели 80% компаний планируют выплату бонусов и премий:

60% компаний будут выплачивать бонусы и премии на уровне довоенных;

14% планируют увеличить дополнительные бонусные выплаты, чтобы мотивировать производительную работу команды;

6% компаний планируют уменьшить фиксированную часть ЗП, но увеличить бонусы для стимулирования результативности в достижении ключевых показателей;

7% компаний планируют увеличить фиксированную часть ЗП, но снизить бонусы;

от дополнительных выплат в 2024 г. планируется отказаться 13% компаний.

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Также, как свидетельствует это исследование, в 2023 году 42% компаний повысили зарплату работникам на 10−30%, также повышали зарплату с учетом индивидуальной эффективности сотрудников (9%), 24% опрошенных сохранили зарплату работникам на уровне прошлого года. На 5% увеличили зарплату только 7% компаний, а также 5% работодателей индексировали зарплату с учетом инфляции. Большинство компаний сохранили выплату бонусов и премий работникам, как и до войны — 58%, еще 11% увеличили выплату бонусов, чтобы стимулировать индивидуальную эффективность работников. 13% опрошенных компаний отказались от всех дополнительных выплат. Сократили все дополнительные выплаты в 2023 г. 11% компаний, некоторые компании увеличили фиксированную часть зарплаты и снизили бонусы (7%).

Приоритетом для большинства компаний в 2023 году стало сохранение команды в полном объеме (59%), сохранение клиентов и текущих рынков сбыта (55%), поиск новых рынков сбыта/клиентов (46%), сохранение оплаты труда работникам на максимальном уровне (42%), открытие новых направлений бизнеса (29%) и открытие новых офисов за рубежом (9%).

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Напомним, что украинцы готовы переучиваться и перепрофилироваться для того, чтобы зарабатывать больше и быть полезными в восстановлении Украины. 49% соискателей готовы сменить профессию и работать «руками», если возникнут сложности в трудоустройстве.

Несмотря на трудности и вызовы военного времени, 56% респондентов отметили , что они в целом удовлетворены работой. Каждый пятый работник не очень доволен работой.

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