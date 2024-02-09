Сколько компаний планируют повышать зарплату своим работникам в этом году — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько компаний планируют повышать зарплату своим работникам в этом году — исследование

Личные финансы
66
Сколько компаний планируют повышать зарплату своим работникам в этом году — исследование
Сколько компаний планируют повышать зарплату своим работникам в этом году — исследование
В 2024 году всего 41% компаний планируют повышать заработную плату своим работникам.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Grc.ua.
Читайте также

Планы компаний по зарплатам в этом году:

  • 41% опрошенных компаний планируют повышение зарплаты на 10−30%;
  • 15% компаний планируют увеличение зарплаты работникам, учитывая их индивидуальную эффективность;
  • 5% компаний увеличат зарплату работникам на 5%;
  • также увеличение ЗП планируется за счет индексации инфляции у 19% опрошенных работодателей;
  • 15% компаний планируют оставить зарплату по-прежнему.
Инфографика: Grc.ua
Инфографика: Grc.ua

Выплата премий и бонусов

В 2024 году работодатели 80% компаний планируют выплату бонусов и премий:
  • 60% компаний будут выплачивать бонусы и премии на уровне довоенных;
  • 14% планируют увеличить дополнительные бонусные выплаты, чтобы мотивировать производительную работу команды;
  • 6% компаний планируют уменьшить фиксированную часть ЗП, но увеличить бонусы для стимулирования результативности в достижении ключевых показателей;
  • 7% компаний планируют увеличить фиксированную часть ЗП, но снизить бонусы;
  • от дополнительных выплат в 2024 г. планируется отказаться 13% компаний.
Читайте также
Также, как свидетельствует это исследование, в 2023 году 42% компаний повысили зарплату работникам на 10−30%, также повышали зарплату с учетом индивидуальной эффективности сотрудников (9%), 24% опрошенных сохранили зарплату работникам на уровне прошлого года. На 5% увеличили зарплату только 7% компаний, а также 5% работодателей индексировали зарплату с учетом инфляции. Большинство компаний сохранили выплату бонусов и премий работникам, как и до войны — 58%, еще 11% увеличили выплату бонусов, чтобы стимулировать индивидуальную эффективность работников. 13% опрошенных компаний отказались от всех дополнительных выплат. Сократили все дополнительные выплаты в 2023 г. 11% компаний, некоторые компании увеличили фиксированную часть зарплаты и снизили бонусы (7%).
Приоритетом для большинства компаний в 2023 году стало сохранение команды в полном объеме (59%), сохранение клиентов и текущих рынков сбыта (55%), поиск новых рынков сбыта/клиентов (46%), сохранение оплаты труда работникам на максимальном уровне (42%), открытие новых направлений бизнеса (29%) и открытие новых офисов за рубежом (9%).
Читайте также
Напомним, что украинцы готовы переучиваться и перепрофилироваться для того, чтобы зарабатывать больше и быть полезными в восстановлении Украины. 49% соискателей готовы сменить профессию и работать «руками», если возникнут сложности в трудоустройстве.
Несмотря на трудности и вызовы военного времени, 56% респондентов отметили, что они в целом удовлетворены работой. Каждый пятый работник не очень доволен работой.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.