Сколько компаний не смогут компенсировать работникам повышение военного сбора — опрос Сегодня 14:03 — Личные финансы

Сколько компаний не смогут компенсировать работникам повышение военного сбора — опрос

Более половины (55%) компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам.

Это демонстрируют результаты экспресс-опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди членских компаний по поводу потенциального увеличения налоговой нагрузки на работодателей.

Напомним, изменения могут вступить в силу в случае принятия законопроектов № 11 416-д о внесении изменений в НКУ, касающихся особенностей налогообложения в период действия военного положения и № 12 000 о государственном бюджете Украины на 2025 год.

Так, в случае повышения военного сбора до 3% или 5% несколько больше половины, а именно 55% участников опроса отметили, что не смогут компенсировать эту разницу своим работникам. Соответственно это приведет к снижению реального дохода людей.

Если военный сбор вырастет до 3%

В случае роста военного сбора до 3% полностью компенсировать разницу при ближайшем пересмотре заработных плат готовы 15% компаний, частично — 14%. Остальные 7% рассматривают вариант полной компенсации за счет введения надбавки до конца года, в котором будет отменено военное положение.

Если военный сбор вырастет до 5%

Если речь идет о росте военного сбора до 5%, то полностью готовы компенсировать снижение реального дохода работников несколько меньше компаний — 14%, а частично — 13%. И 6% готовы полностью компенсировать прибавкой до конца года, в котором будет отменено военное положение. Другие компании рассматривают разные подходы к компенсации или еще не приняли соответствующее решение.

Что касается повышения ЕСВ

По оценке 58% опрошенных компаний, повышение базы начисления ЕСВ в размере 22% с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы (будет касаться заработных плат до 160 тыс. грн) существенно повлияет на расходы компании.

В целом увеличение налоговой нагрузки — потенциальный рост НДС, военного сбора, ЕСВ — заставит 56% опрошенных компаний сокращать другие важные для функционирования компании расходы. Для 11% компаний такое повышение может привести к частичному сокращению производства или бизнеса.

Относительно повышения НДС

К идее повышения ставки НДС бизнес также относится настороженно, ведь этот шаг может вместо борьбы с тенью, наоборот, стимулировать контрабанду и незаконную торговлю. Оценивая влияние повышения НДС, следует учитывать не сугубо фискальный эффект, а спрогнозировать влияние на экономику Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

В качестве альтернативы тотальному повышению НДС бизнес поддерживает предложение обложить НДС импортные операции с товарами до 500 евро в сопровождаемом багаже ​​и до 150 евро для почтовых и экспресс-отправлений, которые освобождены от налогообложения.

«Европейская Бизнес Ассоциация еще раз обращает внимание на неиспользованный фискальный потенциал теневого сектора экономики. Любому повышению налогов для добросовестного бизнеса должна предшествовать результативная борьба с тенью и налогообложение той части бизнеса, которая не платит налоги вообще или использует схемы для оптимизации», — говорится в сообщении.

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