Сколько иностранцев работает в Украине во время войны — Finance.ua

Сколько иностранцев работает в Украине во время войны
Втрое меньше иностранцев и людей без гражданства оформили разрешение на работу в Украине после начала большой войны — 6279 в 2022 году по сравнению с 21 786 в 2021-м. В то же время в прошлом году количество иностранцев возросло по сравнению с 2023-м — почти на 1,6 тыс., пишет thepage.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости по запросу the page.
Количество иностранцев, оформивших разрешение на работу в Украине, сократилось втрое с «довоенных» времен:
- в 2021-м оформлено 21 786 разрешений;
- в 2022-м — 6279;
- в 2023-м — 4530;
- в 2024-м — 6127;
- за первый квартал 2025-го — 1728.
Читайте также
Количество работодателей, подавших заявления на выдачу разрешения для иностранцев, продление действия или внесение изменений в него, также сократилось в шесть раз:
- в 2021-м — 19 585;
- в 2022-м — 3288;
- в 2023-м — 3071;
- в 2024-м — 2773;
- за первый квартал 2025-го — 953.
Напомним, директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова сказала в феврале, что даже возвращение всех украинских беженцев не изменит тенденцию к депопуляции страны. Единственный способ увеличить количество населения — это открыть границы для мигрантов.
Поделиться новостью