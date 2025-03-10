Как изменится рынок труда в Украине в 2025: кого будут искать работодатели — Finance.ua

Как изменится рынок труда в Украине в 2025: кого будут искать работодатели
В 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью.
Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям. Об этом пишет nenka.info.
По словам эксперта Марии Абдуллиной, руководительницы направления Работа на одном из кадровых порталов, основными вызовами для украинского рынка труда в 2025 году являются кадровый дефицит, необходимость адаптации рынка к новым реалиям, а также растущая роль инклюзии и переквалификации работников.
- 65% работодателей прогнозируют ухудшение кадрового кризиса
- 71% компаний почувствовали нехватку квалифицированных специалистов.
Вызовы
Бизнесы должны быть готовы адаптироваться к новым вызовам, включая расширение инклюзивности, переквалификацию работников и использование гибких моделей занятости.
Разнообразие и равенство возможностей на рынке труда становятся важными требованиями времени.
Важной частью этого процесса является привлечение:
- молодежи до 25 лет (46% компаний);
- женщин (34% компаний);
- студентов (33% компаний);
- ветеранов, возвращающихся в мирную жизнь.
Изменение в политике трудоустройства лиц с инвалидностью
Согласно законопроекту № 5344-д, обязывающему органы власти и частные предприятия создавать рабочие места для лиц с инвалидностью или уплачивать целевой взнос.
- обязательно создание рабочих мест для лиц с инвалидностью (от 1 места в компаниях с 8−25 работниками до 4% от общего количества рабочих мест в больших компаниях);
- возможность уплаты целевого взноса вместо создания рабочих мест;
- финансовая поддержка адаптации рабочих мест;
- социальное сопровождение и профессиональная адаптация работников.
Инвестиции
Всё больше компаний планируют инвестировать в развитие своих работников. 56% компаний уже заявили о намерении инвестировать в программы переквалификации и повышения квалификации своих сотрудников.
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