Как изменится рынок труда в Украине в 2025: кого будут искать работодатели — Finance.ua

Как изменится рынок труда в Украине в 2025: кого будут искать работодатели Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Как изменится рынок труда в Украине в 2025: кого будут искать работодатели

В 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью.

Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям. Об этом пишет Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям. Об этом пишет nenka.info

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По словам эксперта Марии Абдуллиной, руководительницы направления Работа на одном из кадровых порталов, основными вызовами для украинского рынка труда в 2025 году являются кадровый дефицит, необходимость адаптации рынка к новым реалиям, а также растущая роль инклюзии и переквалификации работников.

65% работодателей прогнозируют ухудшение кадрового кризиса

71% компаний почувствовали нехватку квалифицированных специалистов.

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Вызовы

Бизнесы должны быть готовы адаптироваться к новым вызовам, включая расширение инклюзивности, переквалификацию работников и использование гибких моделей занятости.

Разнообразие и равенство возможностей на рынке труда становятся важными требованиями времени.

Важной частью этого процесса является привлечение:

молодежи до 25 лет (46% компаний);

женщин (34% компаний);

студентов (33% компаний);

ветеранов, возвращающихся в мирную жизнь.

Изменение в политике трудоустройства лиц с инвалидностью

Согласно законопроекту № 5344-д, обязывающему органы власти и частные предприятия создавать рабочие места для лиц с инвалидностью или уплачивать целевой взнос.

обязательно создание рабочих мест для лиц с инвалидностью (от 1 места в компаниях с 8−25 работниками до 4% от общего количества рабочих мест в больших компаниях);

возможность уплаты целевого взноса вместо создания рабочих мест;

финансовая поддержка адаптации рабочих мест;

социальное сопровождение и профессиональная адаптация работников.

Инвестиции

Всё больше компаний планируют инвестировать в развитие своих работников. 56% компаний уже заявили о намерении инвестировать в программы переквалификации и повышения квалификации своих сотрудников.

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