Рынок труда в Украине пополнился 50 новыми профессиями и должностями — Finance.ua

Рынок труда в Украине пополнился 50 новыми профессиями и должностями Сегодня 08:04 — Личные финансы

Рынок труда в Украине пополнился 50 новыми профессиями и должностями

Министерство экономики внесло в Классификатор профессий 50 новых профессий и должностей, относящихся к медицине, судебной системе, прокуратуре, медиа и другим сферам деятельности. Также министерство отменило 42 устаревших названия профессий, среди которых «Инструктор по организации работы народных дружин», «Преподаватель по социальной педагогике», «Прокурор-криминалист», и изменило 34 профессиональных названия работ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Профессии и должности должны отвечать требованиям времени и потребностям рынка труда, поэтому мы осовремениваем перечень профессий в Классификаторе. Кроме того, новые профессии, в том числе касающиеся разминирования, медицинской сферы и т. д. , открывают новые возможности для граждан и способствуют формированию новых направлений деятельности, возникших в связи с войной и необходимостью преодоления ее последствий», — сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Изменения в названиях должностей

По предложению Министерства здравоохранения осовременено 8 названий должностей в сфере здравоохранения и внесены новые названия профессий: «Нутрициолог», «Профессионал по медицинской статистике».

По инициативе Национальной полиции Классификатор дополнен новой классификационной группировкой «Следователи (полиция)». К нему отнесли 6 названий следователей: «Следователь (полиция)», «Старший следователь по особо важным делам», «Следователь-криминалист (полиция)» и другие.

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52 профессии приведены в соответствие с законодательством в сфере правосудия, судоустройства и прокуратуры — по предложению Офиса Генерального прокурора, Верховного Суда, Высшего совета правосудия и Ассоциации юристов Украины. В частности, название должности «Юрисконсульт» изменено на «Юрисконсульт (советник юридический)».

Еще 18 профессий приведены в соответствие с законодательством в сфере медиа — по предложению Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. В частности, внесены новые названия «Автор текстов (копирайтер)», «Автор речей» и «Видеограф».

Новые названия профессий:

по инициативе Министерства экономики — «Мастер по эксплуатации и ремонту роботизированных и мехатронных систем»;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — «Оператор Оперативно-спасательной службы гражданской защиты»;

Министерства развития общин и территорий — «Агент станционный», «Оператор при дежурном по району (на железнодорожном транспорте)»;

Министерства молодежи и спорта — «Менеджер (управляющий) спортивной деятельности»;

Государственной службы специальной связи и защиты информации — 4 названия профессий сферы защиты и устойчивости критической инфраструктуры, среди которых «Аналитик оценки рисков, угроз и состояния защищенности объектов критической инфраструктуры» и «Специалист по защите и устойчивости объектов критической инфраструктуры».

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На сегодняшний день в Классификатор профессий включено 9 180 профессиональных названий работ (профессии, должности, занятия), которые систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations).

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