Возрастут ли доходы украинцев в 2025 году — прогноз ICU Сегодня 12:05 — Личные финансы

Возрастут ли доходы украинцев в 2025 году — прогноз ICU

Темпы роста экономики Украины в 2025 году снизятся до 3,4% по сравнению с ожидаемым результатом по итогам 2024 года в 4%. Одновременно с этим инфляция замедлится с 11,5 до 7%.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Инвестиционной группы ICU.

«Экономический рост ослабнет в следующем году из-за некоторого снижения фискального дефицита и замедления роста доходов населения. Инфляция неприятно удивила последние месяцы, однако мы видим хорошие предпосылки для ее замедления до уровня 7% в конце следующего года. Это означает, что НБУ сможет перейти к смягчению монетарной политики во втором полугодии 2025 года», — рассказал глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

При этом среднегодовую инфляцию в текущем году аналитики оценивают на уровне 6,3%, а в следующем ожидают этот показатель на уровне 9,9%.

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ICU прогнозирует, что номинальный ВВП Украины в 2025 году составит $203 млрд по сравнению с текущим прогнозом на 2024 год в $191 млрд.

Ключевыми факторами, способствующими росту экономики в текущем году, названы: внутреннее частное потребление, повышение зарплат сотрудникам в условиях жесткой конкуренции за кадры, а также стабильный экспорт через Черноморский коридор.

Эксперты ICU считают, что темпы роста частного потребления домохозяйств несколько снизятся из-за более медленного роста доходов. Хотя конкуренция за рабочую силу подпитывает рост зарплат в частном секторе, однако их увеличение в госсекторе существенно замедлится из-за постоянного уровня минимальной зарплаты по сравнению с этим годом. В этой связи сдерживающим для роста потребления фактором выступает также и повышение военного сбора с 1,5% до 5%, что будет ограничивать рост доходов, отмечают аналитики.

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Они также не ожидают существенных изменений в экспорте и указывают, что перебои в снабжении электроэнергией будут оставаться ограничительным фактором для экономики в дальнейшем.

ICU оценивает уровень безработицы в 2024 году в 15% и предусматривает его снижение до 12% в 2025-м.

Аналитики прогнозируют, что международные резервы Украины по итогам 2024 года будут на уровне $44,1 млрд, а по итогам следующего — $43 млрд.

официальный курс гривны опустится до 42 грн/$1, а в следующем — до 45,7 грн/$1. Среднегодовой курс в 2025 году эксперты прогнозируют на уровне 43,3 грн/$1. В то же время, по их ожиданиям, в конце 2024 годаопустится до 42 грн/$1, а в следующем — до 45,7 грн/$1. Среднегодовой курс в 2025 году эксперты прогнозируют на уровне 43,3 грн/$1.

Госдолг, согласно их расчетам, по итогам этого года достигнет 90% ВВП, а в 2025 году вырастет до 94,1%.

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