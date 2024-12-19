Специальности, в которых выросли оклады — Finance.ua

Специальности, в которых выросли оклады Сегодня 17:00 — Личные финансы

Специальности, в которых выросли оклады

В Украине по состоянию на декабрь 2024-го средняя зарплата составляет 22,5 тыс. грн. За год она выросла на 22%. При этом для некоторых специальностей произошел резкий рост заработных плат. К примеру, средняя зарплата ортодонта увеличилась почти в два раза: с 25 тыс. грн до 47,5 тыс. грн (на 90%).

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, рост заработных плат более чем на 50% в 2024-м также произошел для таких специальностей: продюсер, кредитный эксперт, инструктор в автошколу, теплотехник, управляющий сети магазинов.

Перечень, где больше всего выросли зарплаты:

Ортодонт — 47 500 грн (+90%)

Продюсер — 45 000 грн (+58%)

Кредитный эксперт — 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу — 35 000 грн (+56%)

Теплотехник — 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов — 30 000 грн (+50%)

Фармер — 60 000 грн (+50%)

Коллектор — 30 000 грн (+46%)

Плиточник — 40 000 грн (+45%)

Работник линии раздачи — 19 500 грн (+44%)

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«Средняя зарплата в Украине — 22 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца», — отмечают на сайте.

Напомним, в Украине в 2025 году средняя зарплата увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть за год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%. В то же время минимальную зарплату заморозят на уровне 8000 грн, то есть реальные доходы украинцев с минималкой упадут минимум на 9,5%.

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В Украине правительство утвердило постановление № 1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую ​​зарплату минимум месяц этого квартала.

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Обозреватель По материалам:

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