Сколько государство выделило на финансирование партий за последние два года — исследование YouControl Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Сколько государство выделило на финансирование партий за последние два года — исследование YouControl

За последние два года государство выделило на финансирование партий более 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков R&D центра YouControl.

Специалисты YouControl проанализировали из Единого государственного реестра отчетности политических партий данные четырех политических сил за 2022−2023 гг., преодолевших 5% барьер в Верховной Раде: «Слуга Народа», «Европейская Солидарность», «Батькивщина», «Голос».

Финансирование партий из Госбюджета

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» и «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», на финансирование партий было выделено 753,4 млн грн и 885,6 млн грн соответственно. В итоге в 2023 году на счета партий поступило 703,3 млн грн, в 2022 г. — 617,5 млн грн.

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В 2022 году было прекращено государственное финансирование политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за запрета ее деятельности. Однако в январе 2022-го партия еще успела получить 25% общей суммы госфинансирования — 33,2 млн грн.

Инфографика: YouControl

Наибольшая сумма финансовых обязательств по состоянию на конец 2023 года у «Европейской Солидарности» — 13,6 млн грн. Финансовых обязательств нет только у партии «Слуга Народа».

Инфографика: YouControl

«Слуга Народа»

Общая сумма поступлений на счета партии «Слуга Народа» за 2022−2023 гг. составила 1,2 млрд грн. Основная часть поступлений — государственное финансирование деятельности партии из бюджета. В 2022 году денежных взносов от физлиц не было. А вот в 2023-м получено 225 грн от двух физлиц.

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«Европейская Солидарность»

Общая сумма поступлений за проанализированный период составила около 303 млн грн. Основная часть — государственное финансирование. При этом совокупный размер платежей за этот же промежуток времени составил более 385 млн грн.

«Батькивщина»

Общая сумма поступлений на счета Всеукраинского объединения «Батькивщина» за 2022−2023 годы составила 168,78 млн грн. Основную часть этих поступлений составляет государственное финансирование деятельности партии из бюджета.

«Голос»

В течение 2021−2023 гг. было приостановлено государственное финансирование партии «Голос», поскольку НАПК выявило нарушения. Однако в конце 2023 года партии возобновили государственное финансирование. В первом квартале 2024 года партия получила около 29 млн грн от государства.

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Общая сумма полученных средств за 2022−2023 годы составила более 200 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

сумма, выделяемая из бюджета на государственное финансирование партий, определяется по формуле: 2% минимальной зарплаты нужно умножить на количество избирателей, принявших участие в последних парламентских выборах;

большую часть средств разделяют между партиями пропорционально: кто больше голосов набрал, тот больше денег и получит.

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