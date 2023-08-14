Партиям хотят разрешить открывать депозиты для пассивного дохода: детали законопроекта — Finance.ua

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Партиям хотят разрешить открывать депозиты для пассивного дохода: детали законопроекта

Кредит&Депозит
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Партиям хотят разрешить открывать депозиты для пассивного дохода: детали законопроекта
Партиям хотят разрешить открывать депозиты для пассивного дохода: детали законопроекта
В Верховной Раде ожидает второго чтения законопроект, предусматривающий предоставление права политическим партиям размещать деньги на депозитных счетах для пассивного дохода. С замечаниями такого документа выступают антикоррупционеры.
Об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта на сайте парламента.
Речь идет о законопроекте № 9419−1 о механизмах госфинансирования и госконтроля за деятельностью политических партий.
Как отмечают авторы инициативы, целью является возобновление отчетности политпартий и проверок соответствующих отчетов.
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Предлагают внести изменения в статью закона «О политических партиях» относительно механизма выделения и распределения между политпартиями средств на финансирование уставной деятельности. Согласно им, 85% распределяется между политсилами, получившими право на финансирование пропорционально количеству действительных голосов избирателей, поданных по спискам кандидатов в нардепы от таких политпартий в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах народных избранников.
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В то же время Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) высказало ряд замечаний к вышеуказанному проекту. Именно в вопросе закрепления права политпартий размещать средства на депозитных счетах для пассивного дохода.
«Формулирование такого права требует корректировки и правовой определенности срока размещения средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии на депозитном счете, зачисления полученного пассивного дохода на счета партии, а также факта неиспользования этих средств в понимании Закона», — отметили в агентстве.
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Также документ предлагает предусмотреть возможность получения непарламентскими партиями государственного финансирования уставной деятельности, снизив порог до 3% голосов избирателей.
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По материалам:
Novyny.live
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