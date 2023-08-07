В НБУ фиксируют рост ставок по гривневым депозитам — Finance.ua

В НБУ фиксируют рост ставок по гривневым депозитам Сегодня 15:13 — Кредит&Депозит

В НБУ фиксируют рост ставок по гривневым депозитам

В июне, после того как НБУ анонсировал возможность перехода к циклу снижения учетной ставки, ставки по розничным депозитам разной срочности продолжили расти. Средневзвешенная ставка по новым срочным депозитам домохозяйств в гривне достигла 14,2%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Как свидетельствует опрос банков, 95% респондентов повысили ставки по гривневым вкладам. Даже в июне, после того как НБУ анонсировал возможность более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки, ставки по розничным депозитам разной срочности продолжили расти. Средневзвешенная ставка по новым срокам в гривне достигла 14,2%», — говорится в сообщении.

В итоге, второй квартал подряд продолжается и улучшение срочной структуры банковских вкладов. За шесть месяцев 2023 года рост объема срочных средств домохозяйств в гривне составил 23,3%, а их доля в общем портфеле увеличилась на 4,3 п. п.

В то же время, спрос на иностранную валюту сократился, о чем, в частности, свидетельствовало и существенное укрепление наличного курса гривны и его долгое закрепление на уровне, близком к официальному курсу.

Отмечается, что весомую поддержку макрофинансовой устойчивости обеспечили международные партнеры. С начала года Украина получила от них около 27 млрд долл. США в виде кредитов и грантов. В результате международные резервы находятся на исторически рекордном уровне (почти 39 млрд долл. США в начале июля), а НБУ продолжает балансировать валютный рынок за счет интервенций.

Последние к тому же еще и существенно снизились (до 5,1 млрд долл. США во II квартале по сравнению с 7,2 млрд долл. США в I квартале) как благодаря мерам НБУ, так и в целом с учетом адаптации экономики к новым вызовам военного времени. Ритмичность международной помощи также позволяет покрывать значительный дефицит бюджета, вызванный войной, без обращения к эмиссионному финансированию. Сохранение такого состояния достаточности и своевременности поступления международной помощи важно для обеспечения макрофинансовой устойчивости и в дальнейшем.

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Фінансовий клуб По материалам:

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