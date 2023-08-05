Депозитный калькулятор: параметры, имеющие значение для расчета доходности депозита — Finance.ua

Депозитный калькулятор: параметры, имеющие значение для расчета доходности депозита Сегодня 16:25 — Кредит&Депозит

Депозитный калькулятор: параметры, имеющие значение для расчета доходности депозита

Каждый депозит состоит из определенной комбинации параметров, в которые в итоге определяют его доходность, то есть начисленные проценты. Чтобы рассчитать конечную сумму дохода, на всех веб-сайтах банков размещены депозитные калькуляторы.

Об этом сообщает Financial Literacy Ukraine.

«Наличие депозитного калькулятора — это одно из требований Национального банка Украины относительно полноты и прозрачности предоставления информации, согласно которым банки должны раскрывать полную информацию о своих продуктах и ​​их реальной стоимости как в рекламе, так и на своих веб-сайтах. Обязательно сравнивайте предложения нескольких банков, прежде чем выбрать самый подходящий вариант», — говорится в сообщении.

Среди главных параметров, имеющих значение для расчета доходности депозита, следует выделить:

сумму вклада;

срок размещения;

валюту, в которой размещаете депозит;

возможность пополнения вклада;

возможность досрочного закрытия депозита;

способ начисления процентов: ежемесячно, ежеквартально, по истечении срока или иное.

После того, как вы указали все параметры депозита, следует обратить внимание на еще несколько важных моментов, которые также могут повлиять на прибыльность банковских депозитов.

1. Сколько стоят все дополнительные и сопутствующие услуги банка

Возможно, вам понадобится открыть текущий счет в банке, оплатить комиссию за открытие депозитного счета.

2. Какую сумму будут составлять тарифы банка за обслуживание счета

Основная сумма депозита и начисленные проценты по истечении срока перечисляются банком на текущий счет. В дальнейшем этими средствами можно воспользоваться, учитывая тарифы банка для такого счета.

Прежде чем выбрать депозит конкретного банка, обратите внимание на его тарифы по обслуживанию текущего счета, а именно: зачисление средств, выдачи средств со счета через кассу банка, получение средств с использованием карты в банкоматах, перечисление средств на другие счета и т. д.

3. Какую сумму составят налоги: НДФЛ и военный сбор

Обычно финансовое учреждение самостоятельно рассчитывает и взимает налоги с процентного дохода, так что вы получите свои деньги уже с вычетом налогов.

Чтобы клиент четко знал сумму налога, уплаченную с его дохода в соответствии с налоговым законодательством, Национальный банк обязал банки в депозитном калькуляторе учесть необходимость отдельно просчитывать сумму налога и соответственно сумму дохода после его уплаты. Так что клиент получает полную информацию о депозите.

Подробно изучите все условия депозита, размещенные в свободном доступе на сайте банка. Если будут уточняющие вопросы, сразу задавайте их менеджеру банка. Это ваше право — требовать и получать исчерпывающую информацию.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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