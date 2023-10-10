НАПК возобновило доступ к реестру отчетности партий — Finance.ua

НАПК возобновило доступ к реестру отчетности партий Сегодня 15:45 — Казна и Политика

НАПК возобновило доступ к реестру отчетности партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло реестр Politdata, в котором партии отчитываются об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В агентстве отметили, что теперь общественность сможет увидеть, на что политпартии тратили средства государственного финансирования более трех лет. Ведь отчетность была сначала приостановлена из-за COVID-19, а затем из-за военного положения.

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По данным НАПК, после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжали получать государственное финансирование. Речь идет о 3 миллиардах гривен, за которые партии должны отчитаться перед своими избирателями, говорят в агентстве.

Открытый реестр поможет узнать не только на что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.

Впрочем, отчетность пока не обязательна. «Пока это право, а не обязанность политических партий», — уточнили в НАПК.

Напомним, в 2020 году политические партии приостановили подачу отчетов из-за пандемии коронавируса, а впоследствии, в 2022-м, из-за военного положения.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому партии снова обязаны отчитываться о финансировании. Он вступит в силу с 26 декабря 2023 года.

Парламентские партии должны подать отчеты за 2020−2023 годы в течение 90 дней после того, как закон вступит в силу. У других политических партий будет 120 дней, чтобы отчитаться. НАПК будет проверять отчеты до 90 дней после 26 декабря 2023 года.

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