Сколько еще будут действовать отсрочки от мобилизации: в ТЦК назвали дату — Finance.ua

Сколько еще будут действовать отсрочки от мобилизации: в ТЦК назвали дату Сегодня 18:00 — Личные финансы

Сколько еще будут действовать отсрочки от мобилизации: в ТЦК назвали дату

Отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин, информирует Кременчугская газета

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По словам Истомина, право на отсрочку имеют:

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, проходящую военную службу;

мужчины, которые учатся после получения среднего образования по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования;

мужчины, чьи близкие родственники (жена, сын, дочь, отец, мать или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести, защищая родину во время российско-украинской войны;

мужчины, занятые постоянным уходом за отцом или матерью жены, если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла, признана пропавшей без вести и т. п. ;

; мужчины, имеющие одного из своих родителей или одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и, согласно закону, обязаны их содержать.

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При этом Истомин напомнил, что отсрочки предоставляются максимум на 90 дней. При этом все документы будут действовать до 9 ноября, после чего их нужно будет продлить.

«Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины будут заново оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр», — пояснил он.

УНІАН По материалам:

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