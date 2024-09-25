Сколько еще будут действовать отсрочки от мобилизации: в ТЦК назвали дату — Finance.ua

Сколько еще будут действовать отсрочки от мобилизации: в ТЦК назвали дату
Отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин, информирует Кременчугская газета.
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По словам Истомина, право на отсрочку имеют:
- мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
- мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, проходящую военную службу;
- мужчины, которые учатся после получения среднего образования по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования;
- мужчины, чьи близкие родственники (жена, сын, дочь, отец, мать или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести, защищая родину во время российско-украинской войны;
- мужчины, занятые постоянным уходом за отцом или матерью жены, если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла, признана пропавшей без вести
и т. п.;
- мужчины, имеющие одного из своих родителей или одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и, согласно закону, обязаны их содержать.
При этом Истомин напомнил, что отсрочки предоставляются максимум на 90 дней. При этом все документы будут действовать до 9 ноября, после чего их нужно будет продлить.
«Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины будут заново оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр», — пояснил он.
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