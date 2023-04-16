Сколько электросамокатов в украинских городах-миллионниках — Finance.ua

Сколько электросамокатов в украинских городах-миллионниках
Электросамокаты уже несколько лет, как заполонили города Украины. А недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электротранспорте, который приравнял электросамокаты к транспортным средствам.
Об этом член комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам (ЖКП) Юрий Камельчук рассказал в комментарии Новости.Live.
«Подписание президентом закона об электротранспорте — ожидаемая история в период активной фазы экономических отношений с Евросоюзом и США. Ведь мир на пороге не только завершения российско-украинской войны, но и энергетической революции», — заявил Камельчук.
По его словам, до окончательного отказа от нефти мировые лидеры должны подготовить почву для следующего поколения топлива и новых видов транспорта, включая электрокары. Доказательство тому — обеспечение большинства украинских городов электросамокатами.
«По статистике последних лет, средний самокатный парк городов-миллионников в Украине составляет около 2000 устройств. И это только одной марки. Что уж говорить о постоянном росте количества электрокаров даже во время войны», — добавил нардеп.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳
Поделиться новостью