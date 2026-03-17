Сколько должен стоить проезд в метро — мнение эксперта

Стоимость проезда в метрополитене Киева нужно поднять в полтора-два раза — до 12−16 гривен.

Об этом в эфире « Киев24 «заявил директор ОО «Институт города» Александр Сергиенко.

«Я думаю, что вдвое нужно поднимать, возможно, в полтора раза, чтобы компенсировать рост себестоимости перевозок. Важно объяснять людям, что если оставлять на старом уровне стоимость проезда, то это просто популизм чистой воды. Надо, чтобы метро работало стабильно. Для этого нужны деньги, квалифицированный труд в метрополитене», — рассказывает Сергиенко.

Следует определить, какую часть среднего дохода киевлянина составляли 8 гривен в 2018 году, а затем сравнить ее с уровнем доходов в 2025 году.

«Надо посчитать, какую долю составляла сумма в 8 гривен в 2018 году, и посмотреть соответствующую долю среднего дохода киевлянина в 2025 году. И по этой пропорции определить стоимость проезда», — предлагает эксперт.

Специалист говорит, что работа работников метрополитена сложная, а многие процессы происходят в ночное время.

«Очень неудобный график работы — ночью фактически идет обслуживание всех сетей. Метро никогда не прекращало свою работу: если днем ​​поезда ездят, то ночью идут все регламентные работы. То есть найти работников в метро достаточно сложно. Недаром сейчас приглашают женщин на водительские курсы», — рассказывает Сергиенко.

