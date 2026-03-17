0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Сколько должен стоить проезд в метро — мнение эксперта

Личные финансы
92
Стоимость проезда в метрополитене Киева нужно поднять в полтора-два раза — до 12−16 гривен.
Об этом в эфире «Киев24 «заявил директор ОО «Институт города» Александр Сергиенко.
Читайте также
«Я думаю, что вдвое нужно поднимать, возможно, в полтора раза, чтобы компенсировать рост себестоимости перевозок. Важно объяснять людям, что если оставлять на старом уровне стоимость проезда, то это просто популизм чистой воды. Надо, чтобы метро работало стабильно. Для этого нужны деньги, квалифицированный труд в метрополитене», — рассказывает Сергиенко.
Следует определить, какую часть среднего дохода киевлянина составляли 8 гривен в 2018 году, а затем сравнить ее с уровнем доходов в 2025 году.
«Надо посчитать, какую долю составляла сумма в 8 гривен в 2018 году, и посмотреть соответствующую долю среднего дохода киевлянина в 2025 году. И по этой пропорции определить стоимость проезда», — предлагает эксперт.
Специалист говорит, что работа работников метрополитена сложная, а многие процессы происходят в ночное время.
Читайте также
«Очень неудобный график работы — ночью фактически идет обслуживание всех сетей. Метро никогда не прекращало свою работу: если днем ​​поезда ездят, то ночью идут все регламентные работы. То есть найти работников в метро достаточно сложно. Недаром сейчас приглашают женщин на водительские курсы», — рассказывает Сергиенко.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems