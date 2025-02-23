Сколько добровольных страховых взносов в ПФУ уплатили украинцы за 2023−2024 — Finance.ua

Сколько добровольных страховых взносов в ПФУ уплатили украинцы за 2023−2024 Сегодня 09:04 — Личные финансы

Сколько добровольных страховых взносов в ПФУ уплатили украинцы за 2023−2024

Почти 65 млн гривен добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд Украины уплатили украинцы с момента введения такой возможности, а именно в течение 2023−2024 годов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

добровольные страховые взносы и тем самым увеличить страховой стаж. Как результат, это позволяет получить большие пенсионные выплаты при выходе на пенсию. Напомним, что в марте 2023 года украинцы получили возможность платить в Пенсионный фонд. Как результат, это позволяет получить большие пенсионные выплаты при выходе на пенсию.

Такие взносы можно платить как за себя, так и за других лиц. Делать это легко и удобно, ведь не нужно посещать государственные учреждения и заключать бумажные договоры, все можно сделать не выходя из дома онлайн.

Для кого инструмент может быть полезен?

Как отмечают в Минсоцполитики, многие из имеющих достаточный доход ФЛП платят минимальный ЕСВ, и как следствие при достижении пенсионного возраста сталкиваются с тем, что их пенсия очень низкая. Чтобы обеспечить себе более высокую пенсию при достижении пенсионного возраста, можно воспользоваться опцией уплаты добровольных взносов.

Кроме того, уплата добровольных страховых взносов — это также возможность «заработать на пенсию» тем, кто имеет неофициальный доход. Ведь необходимость зарабатывать на себя и на семью часто подталкивает людей к временным и неофициальным заработкам без уплаты ЕСВ, соответственно, такой период работы не засчитывается в страховой стаж.

В ведомстве напомнили, что размер пенсии напрямую зависит от официального заработка, точнее того, какой размер единого взноса уплачивается человеком в течение профессиональной жизни.

Для того чтобы был зачислен один полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса, то есть — 1760 грн. Если же человек уплатит вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться с двойной минимальной зарплаты.

Для людей предпенсионного возраста, которые из-за войны потеряли работу и не могут найти новую, эта возможность также актуальна. Если до пенсии осталось, например, год-два, помочь обеспечить им необходимый страховой стаж могут близкие и родные, уплачивая хотя бы минимальные взносы для зачисления стажа.

То же касается украинцев, выехавших за границу. Они часто не знают, что имеют возможность платить ЕСВ в пенсионную систему Украины. Из-за этого упускают возможность получать достойное пенсионное обеспечение в будущем. Однако, имея доход за границей, взносы можно платить в Украине самостоятельно и дистанционно.

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Условия участия в системе добровольного страхования

Оформить добровольные страховые взносы могут как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие — старше 16 лет.

Важно: основными условиями добровольного участия являются наличие информации о лице, в пользу которого поступает взнос, в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также то, что оно не является пенсионером.

То есть добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз работал и за него официально уплачивался ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов — он не был пенсионером.

Уплачивать добровольные взносы разрешается вне зависимости от местонахождения.

Как воспользоваться сервисом?

Заключить в несколько кликов на вебпортале электронных услуг ПФУ Договор о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме).

Для этого — авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA. На панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать опцию «Договор на добровольное участие». Далее опцию — «Желаю платить взносы на себя», необходимые поля формы при этом заполняются автоматически. Затем подтвердить данные и дать согласие на их передачу и обработку, поставив соответствующие отметки. Нажимаем кнопку «Подписать и оплатить» — и платим.

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Если вы хотите платить взносы за другого человека, то, соответственно, необходимо будет внести его данные, в остальном — алгоритм тот же.

С какой периодичностью платить добровольные взносы и в каком размере — вы решаете самостоятельно исходя из пожеланий и собственных финансовых возможностей.

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