Как перевести пенсию с почты на банк — Finance.ua

Как перевести пенсию с почты на банк
Украинцы, желающие перевести свою пенсию с почты на банк, должны обратиться лично в банк, чтобы там открыть счет для пенсионных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Как подать заявление об изменении выплатных реквизитов онлайн
1. Необходимо подготовить и отсканировать документы для загрузки на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:
- паспорт;
- идентификационный код;
- банковские реквизиты утвержденного образца (можно получить в отделении банка, клиентом которого вы стали).
Требования к скан-копиям документов:
- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
- формат файла: JPG, JPEG, PDF;
- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
- скан-копии сделать с оригиналов документов;
- скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
2. Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале е-услуг Фонда.
3. Подайте заявление для перевода пенсии с почты на банк.
В Украине планируется ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.
Опендатабот пишет, что 5789 грн или 132 евро составляла средняя пенсия в Украине на конец 2024 года. Это на 7,5% больше, чем в том же периоде 2023 года (5385,25 грн). В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% — поэтому фактически свела на нет это повышение.
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