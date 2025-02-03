Как перевести пенсию с почты на банк — Finance.ua

Как перевести пенсию с почты на банк Сегодня 08:30 — Личные финансы

Как перевести пенсию с почты на банк

Украинцы, желающие перевести свою пенсию с почты на банк, должны обратиться лично в банк, чтобы там открыть счет для пенсионных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Как подать заявление об изменении выплатных реквизитов онлайн

1. Необходимо подготовить и отсканировать документы для загрузки на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

паспорт;

идентификационный код;

банковские реквизиты утвержденного образца (можно получить в отделении банка, клиентом которого вы стали).

Требования к скан-копиям документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии сделать с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

2. Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале е-услуг Фонда.

3. Подайте заявление для перевода пенсии с почты на банк.

В Украине планируется ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает , что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.

Опендатабот пишет , что 5789 грн или 132 евро составляла средняя пенсия в Украине на конец 2024 года. Это на 7,5% больше, чем в том же периоде 2023 года (5385,25 грн). В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% — поэтому фактически свела на нет это повышение.

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