Сколько денег тратят украинцы на товары первой необходимости (исследование) Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинцы почти весь свой месячный бюджет тратят на товары и услуги первой необходимости, что составляет 84% расходов.

Об этом сообщается в результатах исследования компании Deloitte Ukraine.

На что тратят

По результатам исследования, наименьшую долю средств украинцы тратят на досуг — всего 1% общего бюджета.

А вот в европейских странах на отдых и развлечения направляют 16−17% расходов.

Но респонденты хотели бы уменьшить долю расходов на базовые нужды до 46%, а увеличить расходы на досуг до 19% и столько же — откладывать на сбережения и инвестиции.

По результатам, потребительская активность украинцев в 2025 году выросла во многих категориях. Украинцы и дальше предпочитают традиционные форматы торговли.

Наибольший рост в базовых сегментах:

14% опрошенных стали чаще покупать продукты питания,

38% тратили на них больше средств.

Меньше всего украинцы экономят на детских товарах, товарах для домашних любимцев, образовании и горючем.

На чем экономят: бытовая химия, одежда, обувь и косметика — это те категории, где украинцы чаще ищут способы сэкономить.

Где покупают

Большинство базовых товаров украинцы покупают в магазинах.

76% потребителей выбирают офлайн для приобретения продуктов питания (72% в 2024 году),

63% — лекарственных средств (59% в 2024 году),

66% — товаров для дома и бытовой химии (64% в 2024 году).

Покупки онлайн

В 2025 году 18% украинцев покупали электронику и бытовую технику в Интернете против 17% в 2024 году.

Доля покупателей косметики и парфюмерии выросла с 15% в 2024 году до 18% в 2025 году, а одежды и обуви — с 15% до 17% соответственно.

питания и безалкогольные напитки — 40%. Среди них мясо и мясопродукты 9,6%. Напомним, в 2025 году по статистике Госстата, наибольшую часть расходов составляли продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. Среди них мясо и мясопродукты 9,6%.

На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива уходило 9,8% расходов. На транспорт — 9,6%.

А вот по оценкам ПриватБанка , больше всего в прошлом году украинцы потратили на продукты — 551,6 млрд грн. Расходы на еду составили 42,4% всех безналичных расчетов.

В перечень самых популярных категорий, за которые больше всего по безналу платили украинцы, также вошли заведения общественного питания (6,6%) и товары для дома (5,8%).

Общее количество счетов, открытых пользователями у поставщиков платежных услуг, в начале этого года составило 208,6 млн. В то же время, по информации НБУ, один украинец в среднем имеет два счета в банках.

Так, в начале 2026 года общее количество счетов, открытых у поставщиков платежных услуг, составило 208,6 млн. Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 192,8 млн.

