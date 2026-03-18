0 800 307 555
Сколько денег тратят украинцы на товары первой необходимости (исследование)

Личные финансы
Сколько денег тратят украинцы на товары первой необходимости (исследование)
Сколько денег тратят украинцы на товары первой необходимости (исследование)
Украинцы почти весь свой месячный бюджет тратят на товары и услуги первой необходимости, что составляет 84% расходов.
Об этом сообщается в результатах исследования компании Deloitte Ukraine.

На что тратят

По результатам исследования, наименьшую долю средств украинцы тратят на досуг — всего 1% общего бюджета.
А вот в европейских странах на отдых и развлечения направляют 16−17% расходов.
Но респонденты хотели бы уменьшить долю расходов на базовые нужды до 46%, а увеличить расходы на досуг до 19% и столько же — откладывать на сбережения и инвестиции.
По результатам, потребительская активность украинцев в 2025 году выросла во многих категориях. Украинцы и дальше предпочитают традиционные форматы торговли.
Наибольший рост в базовых сегментах:
  • 14% опрошенных стали чаще покупать продукты питания,
  • 38% тратили на них больше средств.
Меньше всего украинцы экономят на детских товарах, товарах для домашних любимцев, образовании и горючем.
На чем экономят: бытовая химия, одежда, обувь и косметика — это те категории, где украинцы чаще ищут способы сэкономить.

Где покупают

Большинство базовых товаров украинцы покупают в магазинах.
  • 76% потребителей выбирают офлайн для приобретения продуктов питания (72% в 2024 году),
  • 63% — лекарственных средств (59% в 2024 году),
  • 66% — товаров для дома и бытовой химии (64% в 2024 году).

Покупки онлайн

В 2025 году 18% украинцев покупали электронику и бытовую технику в Интернете против 17% в 2024 году.
Доля покупателей косметики и парфюмерии выросла с 15% в 2024 году до 18% в 2025 году, а одежды и обуви — с 15% до 17% соответственно.
Напомним, в 2025 году по статистике Госстата, наибольшую часть расходов составляли продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. Среди них мясо и мясопродукты 9,6%.
На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива уходило 9,8% расходов. На транспорт — 9,6%.
А вот по оценкам ПриватБанка, больше всего в прошлом году украинцы потратили на продукты — 551,6 млрд грн. Расходы на еду составили 42,4% всех безналичных расчетов.
В перечень самых популярных категорий, за которые больше всего по безналу платили украинцы, также вошли заведения общественного питания (6,6%) и товары для дома (5,8%).
В то же время, по информации НБУ, один украинец в среднем имеет два счета в банках. Общее количество счетов, открытых пользователями у поставщиков платежных услуг, в начале этого года составило 208,6 млн.
Так, в начале 2026 года общее количество счетов, открытых у поставщиков платежных услуг, составило 208,6 млн. Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составил 192,8 млн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
