Сколько денег с начала года было направлено на соцвыплаты — Finance.ua

Сколько денег с начала года было направлено на соцвыплаты Сегодня 14:11 — Казна и Политика

Из госбюджета в январе и октябре 2023 года на соцвыплаты было направлено 371,3 млрд грн, в октябре — 35,42 млрд гривен.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Как прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев, в следующем бюджетном году на социальную защиту граждан предусмотрено 469,4 млрд гривен. Приоритетом остается выплата пенсий, помощи детям и малообеспеченным семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, выплата льгот и субсидий и социальная защита лиц с инвалидностью.

Денежные средства были направлены в объеме:

226,6 млрд грн, из них в октябре — 22,7 млрд грн, — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

85,6 млрд грн, из них в октябре — 8,3 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

36,5 млрд грн, из них в октябре — 2,1 млрд грн — на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам.

20,2 млрд грн, из них в октябре — 2,0 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

2,2 млрд грн, из них в октябре — 0,3 млрд грн, — на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,2 млрд грн, из них в октябре — 0,02 млрд грн, — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

Как ранее заявил министр финансов Сергей Марченко, все меньше стран Запада хотят продолжать финансировать потребности бюджета Украины. Но у Киева есть много аргументов, чтобы требовать поддержку. «Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не означает, что денег не будет. И это не означает, что мы прекратили работать», — сказал он.

Также, по его словам, в 2023 году Украина гарантированно получит около 42 млрд долларов для финансирования внешних потребностей дефицита бюджета.

Справка Finance.ua:

С начала полномасштабной войны США являются главным донором военной помощи, ее объем уже превысил 43 млрд долларов. Администрация Джо Байдена выделила Украине первую после полномасштабного российского вторжения военную помощь уже 25 февраля — 350 млн долларов.

Еще 2,3 млрд долларов военной помощи Украина получила в апреле прошлого года и 250 млн — в мае.

В августе США объявили о выделении двух пакетов военной помощи на 200 и 250 млн долларов, в сентябре пока три — на 665 млн, 600 млн и 325 млн долларов.

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