Сколько денег нужно украинцам, чтобы жить в достатке или считаться состоятельным — опрос

Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в достатке или считаться состоятельным, Фото: freepik

По мнению украинцев, чтобы «жить хорошо», одному человеку нужно иметь доход 20−40 тыс. грн. в месяц. Чтобы «жить в достатке», сумма дохода должна составлять 120−200 тыс. грн, а для «богатой жизни» — более 400 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствует опрос ОО «Загорий Фаундейшен» и Центра «СОЦИС», пишет Work.ua.

Что для украинцев означает «жить хорошо» и «жить в достатке»

По результатам исследования, для большинства украинцев «жить хорошо» означает иметь стабильную работу, которая доставляет удовольствие (61%), стабильный доход (59%) и спокойную жизнь без долгов (55%).

При этом ежемесячный доход для одного человека должен составлять от 20 тысяч до 40 тысяч гривен.

«Достаток» украинцы связывают с финансовой безопасностью и более широкими возможностями: стабильный доход или собственный бизнес, сбережения, образование, путешествия и имущественное обеспечение.

Если говорить об уровне ежемесячного дохода или зарплаты одного человека, то уровень «жить в достатке» оценивают в пределах 120−200 тыс. грн.

Что украинцы понимают под «жить в достатке»

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться состоятельным

«Состоятельную жизнь» респонденты ассоциируют с высоким уровнем потребления, финансовой свободой и возможностью регулярно помогать другим значительными суммами.

Ежемесячный доход в этом случае должен превышать 400 тыс. грн. на человека.

Как определяют «жить зажиточно»

С чем украинцы связывают богатство

Чаще богатство украинцы связывают с возможностями и качеством жизни: деньги дают больше выбора и снимают ограничения.

Также богатство ассоциируется с влиянием и общественным статусом. В то же время большая часть респондентов связывает большое состояние с коррупцией или «нечестными способами» получения денег.

С чем украинцы ассоциируют богатство

Лишь 40% украинцев считают, что успех возможен своими усилиями (преимущественно «скорее да», чем «да, полностью»), тогда как 54% выбрали варианты «скорее нет» или «невозможно».

То есть, как отмечают аналитики, уверенности в том, что правила работают честно, нет. Но и полного отрицания тоже.

До этого Finance.ua отмечал , что украинцы почти весь свой месячный бюджет тратят на товары и услуги первой необходимости, что составляет 84% расходов.

В «желательном» бюджете украинцы демонстрируют стремление к более сбалансированной структуре расходов. Респонденты хотели бы уменьшить долю расходов на базовые нужды до 46%, при этом увеличить расходы на досуг до 19%, а также повысить долю сбережений и инвестиций до 19%.

Также мы писали , что к среднему классу в Польше относят тех, кто зарабатывает от 5435 до 14 490 злотых брутто. Хотя большинство поляков считают себя представителями этой группы, реальные доходы часто это не подтверждают.

