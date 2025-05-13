Сколько денег нужно на минимальные потребности для жизни в разных странах Европы (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег нужно на минимальные потребности для жизни в разных странах Европы (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько денег нужно на минимальные потребности для жизни в разных странах Европы (инфографика)

По данным Евростата , в январе 2025 года размер минималки в странах ЕС колебался от 551 до 2638 евро в месяц. В большинстве стран Евросоюза существует минимальная зарплата, а размер минималки устанавливается государством.

А вот прожиточный минимум — это базовая сумма, позволяющая покрыть основные расходы на жилье, еду, транспорт и коммуналку. Она разная в каждой стране, и зависит от города.

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Что входит в эти расходы:

аренда комнаты/недорогого жилья,

продукты, транспорт, мобильная связь,

базовые медицинские,

бытовые нужды.

Эта сумма рассчитана на одного человека и является минимальной для проживания в этих странах. Как видим, в Болгарии нужно меньше денег для минимальных потребностей. Румыния тже не очень дорогая страна для жизни.

Франция, Германия и Австрия в лидерах по наибольшим затратам, если брать эти критерии.

Напомним, в Германии минимальная заработная плата на 2024 год до отчислений налогов (брутто) составляет 12,41 евро (541,8 грн) в час. То есть штатный сотрудник, работающий 40 часов в неделю, зарабатывает 2 151 евро (93 915,4 грн) в месяц.

В 2024 году минимальная заработная плата во Франции за час — 8,92 евро на руки (389 грн), в месяц при условии 35-часовой рабочей недели — 1 353,07 евро на руки.

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С 1 января 2024 года уровень минимальной зарплаты в Испании составляет 37,8 евро (1 650,4 грн) в день или 1 134 евро (49 511,9 грн) в месяц.

В Польше — одна из самых низких минимальных зарплат среди европейских стран, на уровне 3 261,53 злотых (756 евро, или 33 101,6 грн) в месяц во второй половине 2024 года.

Прогноз относительно повышения минимальных зарплат в Европе в 2025 году свидетельствуют о росте, связанном с глобальной экономической ситуацией, инфляцией и политическими инициативами.

Все эти факторы приведут к повышению минимальной зарплаты во многих странах Европы.

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