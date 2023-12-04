Сколько бюджету стоило укрепление гривны в ноябре — Finance.ua

Сколько бюджету стоило укрепление гривны в ноябре Сегодня 20:01 — Валюта

Сколько бюджету стоило укрепление гривны в ноябре, Фото: Depositphotos

Гривневые поступления в бюджет от конвертации иностранной помощи могли бы быть на 1,25 млрд грн больше, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, на уровне 36,5686 грн.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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Так, в период с 1 по 30 ноября для финансирования расходов бюджета правительство конвертировало 1,23 млрд долларов и 1,94 млрд евро. Всего было проведено 30 транзакций по конвертации средств с валютных счетов правительства: 17 по конвертации долларов и 13 по конвертации евро. При этом на счета правительства поступило 398,75 млн долларов и 1,504 млрд евро.

Обмен иностранной валюты на гривны правительство производит по официальному курсу Национального банка. В общем, от обмена валюты правительство получило 120,192 млрд грн: из них 44,49 млрд грн — от продажи долларов и 75,7 млрд грн — от продажи евро.

После 2 октября Национальный банк объявил об отмене режима фиксированного курса и перешел в режим управляемой гибкости. В результате курс доллара начал колебаться. При этом на протяжении всего ноября официальный курс доллара был ниже, чем до отмены фиксированного курса, то есть ниже 36,5686 грн за доллар. Как следствие ниже был и курс евро, который НБУ рассчитывает в зависимости от курса американской валюты.

Из-за укрепления гривны в официальных курсах НБУ гривневый эквивалент международной помощи, поступившей в бюджет, оказался на 1,255 млрд грн меньше, чем если бы политика фиксированного курса продолжалась и дальше. В частности, бюджет недополучил 448,86 млн грн в результате уменьшения официального курса доллара и 806,08 млн грн в результате уменьшения курса евро.

Больше всего валюты правительство продало в начале прошлого месяца: 1 ноября оно конвертировало 391 млн евро и 8 млн долларов. Гривневый эквивалент, которым Минфин затем профинансировал расходы, составил 15,361 млрд грн (15,071 млрд грн от продажи евро и 290,25 млн грн от продаж долларов). Курсы евро и доллара по этим операциям составили 38,545 грн и 36,281 грн соответственно.

Если бы в этот день курс доллара оставался на уровне 36,5686 (фиксированный курс до 2 октября), то от продажи валюты Минфин получил бы 15,483 млрд грн: 15,19 млрд — от продажи евро (по курсу 38,85) и 292,55 млн грн — от продажи долларов. То есть только за 1 ноября укрепление гривны «стоило» бюджету 121,68 млн грн.

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Наибольшие же «потери» от укрепления гривны правительство получило 24 ноября. Тогда официальный курс доллара укрепился до 36,014 грн, а евро — до 39,27 грн. За тот день Минфин продал 31 млн долларов и 288 млн евро, получив 12,426 млрд грн. Если бы эти операции осуществлялись в условиях зафиксированного курса доллара на уровне 36,5686 грн, то гривневый эквивалент от продажи валюты был бы на 191,25 млн грн больше (12,617 млрд грн).

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Економічна Правда По материалам:

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