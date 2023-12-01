НБУ вернул всю наличную гривну, которую обменяли украинские беженцы в европейских банках: какая сумма — Finance.ua

НБУ вернул всю наличную гривну, которую обменяли украинские беженцы в европейских банках: какая сумма Сегодня 12:21 — Валюта

НБУ вернул всю наличную гривну, которую обменяли украинские беженцы в европейских банках: какая сумма

Национальный банк Украины вместе с Narodowy Bank Polski завершил проект по возврату наличной гривны, которую за рубежом обменяли вынужденные украинские переселенцы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

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«В конце ноября НБУ получил всю наличную гривну, обмененную в течение 2022 года европейскими центральными банками», — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк в 2022 году заключил соглашения с центральными банками Польши, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции, Нидерландов, которые позволили обменять наличную гривну на местную валюту для украинских граждан, вынужденно покинувших свои дома. из-за начала широкомасштабного вторжения в рф.

Согласно этим соглашениям после завершения обменных операций НБУ осуществлял выкуп полученной центробанками наличной гривны, общая сумма которой составила 970 164 300 грн.

Основным хабом, который к моменту возвращения в Украину аккумулировал наличную гривну, обмен которой был осуществлен во всех десяти европейских государствах, стал Национальный банк Польши.

Напомним, Нацбанк с 1 декабря отменил все ограничения для банков и других финансовых учреждений по продаже наличной валюты населению.

Также Национальный банк 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса.

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