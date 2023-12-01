Что будет с долларом в декабре — прогноз банкира Сегодня 09:01 — Валюта

Что будет с долларом в декабре — прогноз банкира

На протяжении декабря 2024 года на валютный рынок будет влиять комплекс факторов. На наличном рынке курсовые пределы допустимых колебаний ожидаются в диапазоне 37−38 грн/доллар и 39−41 грн/евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил эксперт, текущие колебания (ежедневные) и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке будут во «вменяемых» пределах 0,3−0,5 грн. Ожидается увеличение предложения на наличном рынке.

В то же время на межбанковском рынке курсовые колебания могут быть в достаточно широком коридоре: 36−38 грн/доллар и 39−41 грн/евро, текущие колебания сохранятся на уровне 0,2 грн, прогнозирует он.

Какие факторы будут влиять на валютный рынок

По мнению Лесового, одним из главных и крайне важных факторов, на основе которого будут формироваться курсы, является соотношение спроса и предложения, прежде всего на безналичном рынке.

«Вполне возможно, что НБУ может дать больше „свободы“ межбанку, что проявится в более динамичном, но разновекторном изменении курсов валют. Однако по всем признакам каких-то отчаянных курсовых скачков или падений ожидать не стоит», — сказал он.

Банкир предполагает, что постепенно начнет реализовываться очередной этап по либерализации валютного рынка, заключающийся в сокращении «множественности курсов» (уменьшение разницы между безналичным, банковским и курсом обменников).

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«Тем более конъюнктура будет довольно благоприятной: в декабре традиционно увеличивается предложение на наличном рынке, ведь часть граждан, чтобы совершить необходимые покупки к праздникам, решают обменять валютные сбережения. Соответственно, рост предложения над спросом может повлиять на курсы на наличном рынке», — сказал он.

По его словам, вполне возможно, что межкурсовая разница сократится с нынешних 1−1,5% до 1−0,7%. «Однако пока говорить о закладке нового тренда рано — в декабре это скорее будет „сезонным“, то есть временным явлением», — добавил Лесовой.

Влияние международной помощи на рынок

Как отметил Лесовой, международная финансовая помощь позволяет Украине преодолевать препятствия военного положения, ведь в течение 2023 года почти 50% всех поступлений в общий фонд госбюджета составил именно макрофин.

«Кроме того, если взглянуть на цифры бюджета на 2024 год, понимаем, что дефицит почти в 1,5 трлн грн смогут покрыть деньги стран-партнеров. Отсюда и озвученные цифры от украинских чиновников о необходимости 41 млрд долларов на 2024 год», — сказал он.

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По его словам, год еще не завершился, многие вопросы находятся в процессе решения (объем и источники финпомощи), однако и опасений, высказываемых в медиа, стало все больше. «Сейчас важно подойти к этому вопросу более прагматично, с холодной головой. Международные партнеры, и это почти аксиома для многих, вряд ли оставят Украину без поддержки», — сказал он.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка считает, что курс валют будет зависеть не только от международной помощи.

«Стоит сказать, что ряд факторов, также влияющих на валютный рынок: это и развитие экономики страны в сверхсложный военный период, объемы и возможности осуществлять экспорт (например, это касается блокирования украинско-польской границы), положение дел на фронте, возможные последствия враждебных обстрелов, психологическая устойчивость общества к новым вызовам войны и тому подобное», — добавил банкир.

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