Каким будет курс доллара в начале декабря — Finance.ua

Каким будет курс доллара в начале декабря Сегодня 19:02 — Валюта

Каким будет курс доллара в начале декабря

На прошлой неделе гривна на наличном рынке уверенно укреплялась. Чем ближе к праздникам, тем более значительными могут быть колебания валюты.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.

По ее словам, больше всего на валюту сейчас влияет именно календарный фактор. По ее мнению, следует учитывать и существенное оживление потребительского спроса в период традиционной ноябрьской распродажи в «черную пятницу». Именно это отвлекло часть гривневой ликвидности валютного рынка.

«На прошлой неделе в понедельник и вторник курс продажи доллара пытался преодолеть отметку 37,8 гривен за доллар. В конце недели стоимость американской валюты опустилась до 37,5 — 37,55 гривен за доллар. Такая курсовая динамика объясняется снижением спроса на покупку валюты со стороны населения», — отметила Золотько.

Золотько отмечает, что объем торгов на ВРУ на прошлой неделе оставался достаточно высоким, но при этом ощутимо возросла автономность межбанка. Так что объем интервенций НБУ сократился почти на 200 миллионов долларов по сравнению с позапрошлой неделей до 522,1 миллиона долларов.

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«При этом котировки в течение всей недели находились в диапазоне 36 — 36,15 гривны за доллар. На этой неделе я ожидаю ослабления тренда на укрепление гривны из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату. По моему мнению, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 — 37,8 гривны за доллар», — прогнозирует Золотько.

Массированные выплаты зарплат украинцам традиционно усиливают спрос и способны вызвать ощутимые волны курсовых колебаний.

С другой стороны, в последние недели наблюдается оживление конкуренции между банками при продаже безналичной валюты в пределах 50 тысяч гривен. Финансовые учреждения постепенно снижают стоимость доллара, что оказывает давление и на наличный рынок, ограничивая возможности для спекулятивных атак.

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Телеканал 24 По материалам:

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