В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару — Finance.ua

В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару Сегодня 10:05 — Валюта

В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару

Ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой. На это главным образом влияют два фактора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное Владимиром Лепушинским, директором Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

«НБУ занимает активную позицию в отношении сохранения стабильности на валютном рынке и курсовой устойчивости, как мы называем, то есть это не стабильный курс», — сказал он.

Читайте также Курс доллара в бюджете: как это влияет на наличную валюту

По его словам, в начале октября НБУ перешел от фиксированного курса к управляемой гибкости. Сейчас курс колеблется в зависимости от меняющейся ситуации, но НБУ эти колебания сглаживает. «Когда ситуация на валютном рынке улучшается, гривна укрепляется, если ухудшается — ослабевает», — рассказал представитель НБУ.

Лепушинский назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости. Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.

С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет гривне быть привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. «Это позволяет вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там», — добавил он.

«Сейчас ситуация достаточно устойчива», — сказал он.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений;

курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев;



государственный ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта.



Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.