В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару — Finance.ua

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В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару

Валюта
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В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару
В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару
Ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой. На это главным образом влияют два фактора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное Владимиром Лепушинским, директором Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.
«НБУ занимает активную позицию в отношении сохранения стабильности на валютном рынке и курсовой устойчивости, как мы называем, то есть это не стабильный курс», — сказал он.
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По его словам, в начале октября НБУ перешел от фиксированного курса к управляемой гибкости. Сейчас курс колеблется в зависимости от меняющейся ситуации, но НБУ эти колебания сглаживает. «Когда ситуация на валютном рынке улучшается, гривна укрепляется, если ухудшается — ослабевает», — рассказал представитель НБУ.
Лепушинский назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости. Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.

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С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет гривне быть привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. «Это позволяет вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там», — добавил он.
«Сейчас ситуация достаточно устойчива», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений;
  • курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев;
  • государственный ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта.
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По материалам:
РБК-Україна
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