Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года: прогноз — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года: прогноз

Валюта
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Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года: прогноз
Каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года: прогноз
Экономические эксперты спрогнозировали, каким может быть курс доллара в Украине до конца 2023 года. Речь идет как о безналичном, так и о наличных курсах.
Как пишет Минфин, по мнению директора Департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, если НБУ и далее будет продолжать свою нынешнюю политику, тогда курс доллара на межбанке останется в пределах 36 — 36,5 грн/долл. Ослабление гривны он допускает только до уровня, который предшествовал «управляемой гибкости» курса — 36,8−36,9 грн/долл.

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Как отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, скорее всего, до конца года гривна на межбанке таки ослабнет, ориентировочно до 37 грн/долл.
Такого же мнения придерживается и директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько. Она уверена, что безналичный доллар будет находиться в пределах 36−37 грн/долл.

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Что касается курса доллара на наличном рынке, то, по мнению Золотько, он будет колебаться в пределах 37,1 — 38,4 грн/долл.
Национальный банк Украины на 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 36,36 грн/долл., то есть гривна ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
А официальный курс НБУ к евро на среду установлен на уровне 39,82 грн/евро, то есть гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.
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По материалам:
УНІАН
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