Украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума — Finance.ua
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Украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума

Валюта
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Украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума
Украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума
Население Украины в ноябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,599 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,221 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 622 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Украинцы сократили покупку долларов в банках после десятилетнего максимума
Таким образом, в ноябре украинцы сократили покупку долларов после того, как в прошлом месяце они купили максимальный с февраля 2014 объем валюты.
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Данные показывают, что менее половины валюты (247 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.
Всего с начала 2023 года украинцы продали 16,652 млрд долларов и купили 20,418 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 3,767 млрд долларов.
Справка
Национальный банк Украины вместе с Narodowy Bank Polski завершил проект по возвращению наличной гривны, которую за границей обменяли вынужденные украинские переселенцы.

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По материалам:
РБК-Україна
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