Сколько будет стоить экономике невозвращение вынужденных мигрантов в Украину (исследование) — Finance.ua

Сколько будет стоить экономике невозвращение вынужденных мигрантов в Украину (исследование) Сегодня 10:05 — Личные финансы

Сколько будет стоить экономике невозвращение вынужденных мигрантов в Украину (исследование)

Невозвращение вынужденных мигрантов на Родину обойдется Украине в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года).

Об этом говорится в исследовании , проведенном ГО EasyBusines и Центром экономического восстановления (ЦЭВ).

На сегодняшний день от 3,8 до 4,7 млн ​​вынужденных мигрантов находятся за границей (без учета стран-агрессоров). Из них трудоспособного возраста — примерно 1,4 млн.

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По расчетам, в Украину точно вернется около трети вынужденных мигрантов.

Но с течением времени желание вынужденных мигрантов возвращаться снижается из-за их интеграции в странах-реципиентах. Все больше украинцев трудоустраиваются за границей, отдают детей в местные школы и сады, проходят профессиональное обучение, чтобы найти там работу.

Что важно для возвращения мигрантов домой

Для вынужденных мигрантов главной проблемой является вопрос безопасности, люди, уже вернувшиеся в родные регионы, указывают на сложные условия в местах возвращения. Кроме того, фактор ограничения на пребывание со стороны стран-реципиентов стоит сразу после безопасности по уровню важности для перемещенных лиц за рубежом.

Следующий важный фактор для возвращения украинцев — возможности для трудоустройства. Согласно результатам различных опросов, наличие хорошо оплачиваемой работы и относительно более высокий уровень жизни в Украине будет способствовать возвращению наших соотечественников. Однако с течением времени все больше трудоспособных украинцев находят работу за границей, что не способствует их намерениям вернуться, особенно среди высококвалифицированных кадров.

Согласно исследованию от МОМ, люди, которые возвращались в свои родные регионы, указывали на отсутствие возможности заработать на жизнь, что может повлиять на желание украинцев возвращаться из-за границы.

Восстановление инфраструктуры и жилья также являются важными факторами возвращения мигрантов. Согласно опросу ООН, вынужденные мигранты обращают большое внимание на доступность электро- и водоснабжения, особенно люди г. Киева и восточных регионов.

Сколько теряет государство

Даже если большинство мигрантов вернутся, чтобы расти с темпом 7% в год, до 2032 года Украине нужно привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек рабочей силы.

Без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до 113 млрд долларов ВВП за 10 лет (в ценах 2021 г.), что также может означать недополучение около 45 млрд долларов налоговых поступлений. Это весомая цифра, учитывая, что в 2022 году падение ВВП составило, по данным Минэкономики, 29.2%.

Что же делать

Согласно исследованию EasyBusiness, строить политику возвращения вынужденных мигрантов нужно по трем направлениям:

Аналитическо-коммуникационная работа должна стать фундаментом в процессе добровольного возвращения вынужденных мигрантов. Украине нужно сотрудничать с другими странами и уже сейчас установить эффективную связь с мигрантами, чтобы реализовать свои интересы по возвращению граждан.

Второе направление работы, которое может происходить параллельно с первым — обеспечение базовых потребностей. То есть уже сегодня происходит восстановление жилья и инфраструктуры, правительство работает над развитием рынка труда.

Третье направление — введение поощрительных стимулов.

4 марта 2022 года ЕС привел в действие Директиву 2001/55/ЕС, предусматривающую предоставление временной защиты украинским мигрантам сроком максимум на 3 года. По окончании временной защиты перед ЕС встанет вопрос дальнейшего возвращения или интеграции мигрантов.

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Учитывая квалификацию и средний возраст украинских вынужденных мигрантов, лучшее отношение к ним по сравнению с, например, сирийскими, целесообразно предположить заинтересованность стран ЕС в интеграции мигрантов после окончания временной защиты.

Как отмечается в исследовании, в интересах Украины установить прямой диалог с ЕС по вопросу добровольного возвращения мигрантов.

Економічна Правда По материалам:

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