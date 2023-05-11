В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом — Finance.ua

В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом Сегодня 12:05 — Личные финансы

В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом

Граждане Украины, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. Так, Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для получателей, временно проживающих за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Что изменилось

1. Теперь лицо сможет подавать заявление о выплате (изменении способа выплаты) пенсии или денежного пособия удаленно.

Подать заявление можно через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) вместе с удаленным открытием текущего счета без необходимости личного посещения банка.

Особенно это актуально при удаленном открытии счета. В частности, возможно без визита в отделение уполномоченного банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При этом при открытии счета идентификация клиента проводится банком путем видеоверификации.

2. Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в Украину выплату пенсии, прекращенной в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте.

К заявлению о назначении (возобновлении) пенсии лицам, временно проживающим за рубежом, необходимо добавить копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их места временного проживания / пребывания за рубежом (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Справка Finance.ua:

украинцы, работающие в Польше, имеют право получить пенсию. Минимальный размер выплаты составляет 1544 злотых (около 14 тыс. грн). Однако для этого мужчина должен иметь не менее 20 лет стажа, а женщина — 15 лет;



в Украине летом повышенные пенсии получат несколько категорий украинцев. Это работающие пенсионеры, учёные, госслужащие, работники органов местного самоуправления.

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