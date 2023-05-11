В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом — Finance.ua

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В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом

Личные финансы
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В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом
В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом
Граждане Украины, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. Так, Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для получателей, временно проживающих за границей.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Что изменилось

1. Теперь лицо сможет подавать заявление о выплате (изменении способа выплаты) пенсии или денежного пособия удаленно.
Подать заявление можно через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) вместе с удаленным открытием текущего счета без необходимости личного посещения банка.

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Особенно это актуально при удаленном открытии счета. В частности, возможно без визита в отделение уполномоченного банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При этом при открытии счета идентификация клиента проводится банком путем видеоверификации.
В Украине упростили механизм выплат пенсий и пособий переселенцам за рубежом
2. Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в Украину выплату пенсии, прекращенной в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте.
К заявлению о назначении (возобновлении) пенсии лицам, временно проживающим за рубежом, необходимо добавить копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их места временного проживания / пребывания за рубежом (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, работающие в Польше, имеют право получить пенсию. Минимальный размер выплаты составляет 1544 злотых (около 14 тыс. грн). Однако для этого мужчина должен иметь не менее 20 лет стажа, а женщина — 15 лет;
  • в Украине летом повышенные пенсии получат несколько категорий украинцев. Это работающие пенсионеры, учёные, госслужащие, работники органов местного самоуправления.
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По материалам:
Finance.ua
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