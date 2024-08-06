Сколько будет стоить доллар в конце года — Finance.ua

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Сколько будет стоить доллар в конце года

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Сколько будет стоить доллар в конце года
Сколько будет стоить доллар в конце года
По состоянию на конец 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 гривен/$. Об этом на ютуб-канале УТ-2 заявила экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан.
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«К концу года ожидается курс доллара на уровне 42 грн. Но сейчас, учитывая, что НБУ видит причины для более быстрой девальвации, думаю, может быть немного выше», — считает экономист.
Она также рассказала, что в Украине курс доллара стабильный, а цены выросли. Так, девальвация гривны остается несущественной по сравнению с ростом цен, который был в 2022 году. За два года совокупный рост цен составил 30%, а девальвация гораздо меньше. Это также является причиной, почему долларовый ВВП возвращается на довоенный уровень. В то же время, падение реального ВВП можно оценивать на уровне 20% с начала войны.
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Наличный курс доллара по отношению к гривне в банках Украины в понедельник, 5 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар в среднем. В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,36 грн).
Курс доллара к гривне в «ПриватБанке» в понедельник, 5 августа, не изменился и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 40 копеек и составляет 45,40 грн за евро.
По материалам:
УНІАН
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