Чего ждать от курса в августе 2024 года — Finance.ua

Чего ждать от курса в августе 2024 года Сегодня 15:05 — Валюта

Чего ждать от курса в августе 2024 года, unsplash.com

В июле украинцы купили наличную валюту на 2,356 млрд долларов, это на 281 млн долларов больше показателя июня. Объем покупки безналичной валюты в прошлом месяце составил 419 млн долларов. В целом же с начала 2024 года чистая покупка валюты населением составляла 6,355 млрд долларов. Поэтому повышенный спрос на иностранную валюту в Украине со стороны граждан остается. Эксперты не ожидают стабильного укрепления курса гривны в августе.

Об этом пишет Фокус.

«Валютный рынок остается дефицитным», — говорит Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank. По ее мнению, девальвационные ожидания как среди бизнеса, так и населения остаются усиленными. И это ключевой фактор, который может приводить к ситуативным курсовым всплескам.

«В целом, в августе ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривны: ожидается усиление предложения валюты со стороны агроэкспортеров, поступление финансовой помощи от партнеров также будет оказывать поддержку национальной валюте. Но не следует забывать, что структурный дефицит валюты никуда не делся. Дополнительные ситуативные всплески спроса на валюту, как реакция на важные события и даже заявления, также вполне вероятны, поэтому и колебания курса в довольно широком диапазоне в течение месяца абсолютно нормальны», — считает Анна Золотько.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка , отмечает: ситуация на валютном рынке совпадает с «системой» валютных изменений, заложенных режимом «управляемой гибкости».

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«Колебания на валютном рынке происходят ежедневно (рынок живой, и ежедневные изменения вполне очевидны). Ежедневные валютные изменения почти всегда происходят в пределах 0,2 грн (на межбанке) и 0,3 грн (на наличном рынке). На рынке доминируют попеременные тренды — курсовые показатели в течение 3−5 дней торгов могут расти, но затем этот тренд почти всегда сменяется противоположным (и наоборот)», — говорит эксперт.

По словам Антона Куринного, дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка , в начале августа будет дополнительное предложение валюты за счет налогового периода и зарплатных выплат. Однако потом снова ожидается нагрузка на гривну.

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«Наличный рынок движется за межбанком, и благодаря достаточности валюты „на руках“ и на рынке gap между наличными и межбанком не расширяется, а остается на уровнях 30−60 копеек. Нагрузка со стороны карт стабильна, и ее более или менее легко прогнозировать регулятору и банкам», — говорит Антон Куренный. По его мнению, ближе к сентябрю может появиться дополнительный сезонный спрос на иностранную валюту. А пока есть ожидания валютных торгов «в коридоре» 40,70−41,50 грн/долл.

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Фокус По материалам:

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