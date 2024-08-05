Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине — Finance.ua

Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине
Украинская гривна сейчас на восьмом месте среди самых недооцененных валют мира. Она недооценена по отношению к доллару на 49,5%.
Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за июль 2024 года.
Стоимость Биг Мака
Стоимость «Биг Мака» в Украине стоит 118 гривен, в то время как в США — $5,69. По расчетам The Economist, предполагаемый обменный курс составляет 20,74 гривны до 1 доллара США. «Разница между этим и фактическим обменным курсом — 41,05 — говорит о недооценке украинской гривны на 49,5%», — сказано в исследовании.
Курс валют в Украине 💸
Наиболее переоцененные валюты
- швейцарский франк;
- уругвайское песо;
- норвежская крона;
- аргентинское песо;
- евро;
- британский фунт.
Самые недооцененные валюты:
- Тайваня;
- Индонезии;
- Египта;
- Индии;
- ЮАР.
Справка Finance.ua:
- издание The Economist ведет собственный индекс Биг Мака с 1986 года. Стоимость одного из самых известных бургеров McDonald’s в США определяют как эталонную для сравнения валют мира. Исследователи сравнивают покупательную способность граждан всех стран мира и определяют, насколько валюты переоценены и недооценены;
- В 2022 году гривна стала шестой самой недооцененной валютой в мире. 2023 году украинская гривна была недооценена на 49%.
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