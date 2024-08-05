Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине — Finance.ua
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Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине

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Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине
Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине
Украинская гривна сейчас на восьмом месте среди самых недооцененных валют мира. Она недооценена по отношению к доллару на 49,5%.
Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за июль 2024 года.

Стоимость Биг Мака

Стоимость «Биг Мака» в Украине стоит 118 гривен, в то время как в США — $5,69. По расчетам The Economist, предполагаемый обменный курс составляет 20,74 гривны до 1 доллара США. «Разница между этим и фактическим обменным курсом — 41,05 — говорит о недооценке украинской гривны на 49,5%», — сказано в исследовании.

Курс валют в Украине 💸

Индекс Биг Мака: какой курс доллара действительно должен быть в Украине

Наиболее переоцененные валюты

  • швейцарский франк;
  • уругвайское песо;
  • норвежская крона;
  • аргентинское песо;
  • евро;
  • британский фунт.

Самые недооцененные валюты:

  • Тайваня;
  • Индонезии;
  • Египта;
  • Индии;
  • ЮАР.

Справка Finance.ua:

  • издание The Economist ведет собственный индекс Биг Мака с 1986 года. Стоимость одного из самых известных бургеров McDonald’s в США определяют как эталонную для сравнения валют мира. Исследователи сравнивают покупательную способность граждан всех стран мира и определяют, насколько валюты переоценены и недооценены;
  • В 2022 году гривна стала шестой самой недооцененной валютой в мире. 2023 году украинская гривна была недооценена на 49%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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