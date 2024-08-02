Почему растет доллар? Нацбанк назвал причины — Finance.ua

Почему растет доллар? Нацбанк назвал причины Сегодня 20:00 — Валюта

Почему растет доллар? Нацбанк назвал причины, unsplash.com

Во втором квартале 2024 года давление на обменный курс гривны усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка.

Как отмечает Нацбанк, в июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту достаточно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривны.

«Это стало негативно отражаться на курсовых ожиданиях и создавать дополнительные риски для инфляционной динамики. Пересмотр НБУ тактики интервенций для противодействия временным факторам позволил сбалансировать рыночную ситуацию», — говорится в отчете.

НБУ прогнозирует, что постепенная нормализация функционирования экономики будет способствовать снижению структурного дефицита валюты на рынке, однако его объемы будут значительными на прогнозном горизонте.

Потери производственных мощностей, разрушение инфраструктуры и повреждение энергетической системы будут сдерживать возобновление экспорта, а также будут формировать значительную потребность в импорте. Сохранение высоких логистических затрат будет являться дополнительным фактором умеренного роста экспортной выручки.

Читайте также В Capital Times спрогнозировали курс доллара на конец 2024 и 2025 года

Продолжение миграции украинцев за границу будет обуславливать отток валюты по статье «Путешествия», однако его объемы будут сокращаться на фоне адаптации и постепенной потери мигрантами украинской налоговой резидентности.

«Спрос на наличную валюту будет оставаться значительным до конца прогнозного горизонта, но благодаря контролируемой ситуации на валютном рынке и последовательной монетарной политике НБУ он будет постепенно снижаться», — ожидают в НБУ.

Нацбанк отмечает, что экспорт товаров вследствие исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции ожидаемо снизился. Кроме того, дефицит электроэнергии и рост внутреннего спроса сдерживали экспорт других товаров, в частности, пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения.

Читайте также Чего ждать от курса доллара в начале августа: прогноз

В то же время импорт товаров ощутимо возрос. В частности, увеличились закупки продукции машиностроения за счет как наращивания расходов бюджета, так и устойчивого инвестиционного спроса. Возросла и необходимость в импорте энергетического оборудования и э/э, учитывая сложную ситуацию в отечественной энергосистеме из-за разрушения ряда генерирующих мощностей и необходимости плановых ремонтов на АЭС.

Кроме того, в конце квартала несколько активизировались закупки горючего в ожидании повышения акцизного налога. Также ожидалось и влияние операций, разрешенных бизнесу в рамках майской либерализации: смягчение валютных ограничений привело к увеличению импорта отдельных услуг и репатриации дивидендов.

При таких условиях, придерживаясь задекларированных принципов управляемой гибкости, НБУ обеспечивал умеренные двусторонние колебания обменного курса и существенно увеличил объемы интервенций. В результате чистая продажа НБУ иностранной валюты во втором квартале выросла до $8,3 млрд по сравнению с $5,8 млрд в первом квартале 2024 года, а гривна ослабла к доллару на 4,4% в среднем за квартал, говорится в обзоре.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.