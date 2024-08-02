Почему растет доллар? Нацбанк назвал причины — Finance.ua

Почему растет доллар? Нацбанк назвал причины
Во втором квартале 2024 года давление на обменный курс гривны усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту.
Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка.
Как отмечает Нацбанк, в июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту достаточно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривны.
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«Это стало негативно отражаться на курсовых ожиданиях и создавать дополнительные риски для инфляционной динамики. Пересмотр НБУ тактики интервенций для противодействия временным факторам позволил сбалансировать рыночную ситуацию», — говорится в отчете.
НБУ прогнозирует, что постепенная нормализация функционирования экономики будет способствовать снижению структурного дефицита валюты на рынке, однако его объемы будут значительными на прогнозном горизонте.
Потери производственных мощностей, разрушение инфраструктуры и повреждение энергетической системы будут сдерживать возобновление экспорта, а также будут формировать значительную потребность в импорте. Сохранение высоких логистических затрат будет являться дополнительным фактором умеренного роста экспортной выручки.
Продолжение миграции украинцев за границу будет обуславливать отток валюты по статье «Путешествия», однако его объемы будут сокращаться на фоне адаптации и постепенной потери мигрантами украинской налоговой резидентности.
«Спрос на наличную валюту будет оставаться значительным до конца прогнозного горизонта, но благодаря контролируемой ситуации на валютном рынке и последовательной монетарной политике НБУ он будет постепенно снижаться», — ожидают в НБУ.
Нацбанк отмечает, что экспорт товаров вследствие исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции ожидаемо снизился. Кроме того, дефицит электроэнергии и рост внутреннего спроса сдерживали экспорт других товаров, в частности, пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения.
В то же время импорт товаров ощутимо возрос. В частности, увеличились закупки продукции машиностроения за счет как наращивания расходов бюджета, так и устойчивого инвестиционного спроса. Возросла и необходимость в импорте энергетического оборудования и э/э, учитывая сложную ситуацию в отечественной энергосистеме из-за разрушения ряда генерирующих мощностей и необходимости плановых ремонтов на АЭС.
Кроме того, в конце квартала несколько активизировались закупки горючего в ожидании повышения акцизного налога. Также ожидалось и влияние операций, разрешенных бизнесу в рамках майской либерализации: смягчение валютных ограничений привело к увеличению импорта отдельных услуг и репатриации дивидендов.
При таких условиях, придерживаясь задекларированных принципов управляемой гибкости, НБУ обеспечивал умеренные двусторонние колебания обменного курса и существенно увеличил объемы интервенций. В результате чистая продажа НБУ иностранной валюты во втором квартале выросла до $8,3 млрд по сравнению с $5,8 млрд в первом квартале 2024 года, а гривна ослабла к доллару на 4,4% в среднем за квартал, говорится в обзоре.
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