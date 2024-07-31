В Capital Times спрогнозировали курс доллара на конец 2024 и 2025 года — Finance.ua

В Capital Times спрогнозировали курс доллара на конец 2024 и 2025 года Сегодня 09:03 — Валюта

В Capital Times спрогнозировали курс доллара на конец 2024 и 2025 года, unsplash.com

Экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне сокращения финансовой помощи и мобилизационных процессов. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года.

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times, передает NV.

Как сообщается в прогнозе, дополнительными причинами замедления экономики выступают проблемы с обеспечением электроэнергией населения и промышленности, а также усиление торгового и бюджетного дефицита.

«Инфляция в Украине достигла минимальных значений во ІІ кв. 2024 г. Однако, в июне Госстат зафиксировал резкое ускорение потребительской и промышленной инфляции из-за повышения цен на электроэнергию. В довоенные годы бизнес постепенно переводил расходы по коммунальным платежам на потребителя, однако в военное время ресурса для покрытия дополнительных расходов у бизнеса недостаточно. Поэтому бизнес сразу закладывает в цены рост себестоимости», — отмечают в Capital Times.

Аналитики отмечают, что девальвационный тренд очень сильный, поэтому они предусматривают слабость гривны во II полугодии этого года.

«Мы ожидаем достижения курса 42,5 грн/долл. на конец 2024 года и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года», — подчеркивают в Capital Times.

«Нацбанк реализует политику гибкого валютного курса с параллельным смягчением монетарной политики. За I полугодие 2024 г. учетная ставка была снижена с 15 до 13%. Накопившиеся структурные проблемы с финансированием бюджета и уменьшением финансовой поддержки от партнеров обусловливают постепенную девальвацию украинской гривны на протяжении 2024 года», — подчеркивают в Capital Times.

«Согласование плана реструктуризации внешнего долга, договоренности с европейскими партнерами по программе Ukraine Facility, реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans, обеспеченного будущими доходами от обездвиженных российских активов, и всесторонняя поддержка МВФ — эти факторы позволят уменьшить зависимость Украины от США в последующие годы, нивелируя риски результатов выборов в США», — говорится в прогнозе.

Справка Finance.ua:

в Ассоциации украинских банков прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2024 году не превысит 40,5 грн/долл.;

в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.

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НВ По материалам:

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