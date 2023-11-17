Ситуация в Украине побуждает искать особые решения для развития рынка труда — Минэкономики Сегодня 09:44 — Казна и Политика

В Министерстве экономики работают над решениями для рынка труда, которые позволят анализировать и прогнозировать его развитие в условиях войны и послевоенного восстановления.

Об этом во время IV Международного форума «Человеческий капитал: навыки для будущего» рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает корреспондент Укринформа.

«Сегодня 6,2 млн украинцев остаются за границей, 5 млн человек являются внутренне перемещенными. После войны мы будем иметь более 1,5 млн ветеранов и ветеранок и около 3 млн человек с инвалидностью, в том числе с ампутацией. Соответственно, эта ситуация побуждает нас искать особые решения для рынка труда, к которым мы раньше не прибегали. И Министерство экономики работает над тем, чтобы составить представление о том, какие навыки и какие профессии нам нужны для восстановления», — отметила Бережная.

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По ее словам, одним из инструментов, над которым сейчас работает министерство, является формирование государственного заказа в образовательной сфере с учетом всестороннего анализа и прогнозов рынка труда.

«Например, если раньше мы анализировали рынок, исходя из прогнозируемого роста секторов, то теперь, в нашей ситуации, у нас нет такой роскоши. И делая прогноз развития рынка труда на следующие годы, мы пользуемся и макропрогнозом, и Ukraine Facility Plan, и применяем опрос работодателей, наших ключевых стейкхолдеров. В том числе мы обращаемся к международным организациям за прогнозами, в частности, к Международной организации труда. И уже на основе информации из нескольких источников мы приходим к выводу о наиболее востребованных профессиях в будущем», — отмечает замминистра.

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Так, в ближайшие 6−10 лет Украина в первую очередь будет нуждаться в инженерах и технических специалистах для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий. Также стране будут нужны военные специалисты всех специальностей, выпускники stem-направления, медицинские работники, включая реабилитологов, психологов.

«Также мы будем нуждаться в специалистах энергетической отрасли для внедрения проектов зеленого перехода, специалистов по публичной политике и управлению для формирования государственного управления и, конечно, специалистах строительной сферы — архитекторах, проектных инженерах и т. д. », — подчеркнула Бережная.

Укрінформ По материалам:

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