Ситуация на рынке недвижимости Одессы — Finance.ua

Ситуация на рынке недвижимости Одессы Сегодня 14:00 — Недвижимость

Рынок недвижимости Одессы постепенно восстанавливается после начала полномасштабной войны. Что происходило на нем последние 11 месяцев, как война повлияла на строительство нового жилья, продажи и аренду домов и квартир, как менялись спрос и предложение и какова ситуация, рассказал эксперт по недвижимости и инвестициям, основатель компании ReDWall Сергей Пятницкий.

По данным портала Dom.Ria, на январь 2023 года Одесса занимает третье место в Украине по предложениям новостроек после Киева и Львова, предлагается 385 объектов.

Цена на продажу квартир в Одессе по состоянию на январь 2023 года — от 26,5 тысяч долларов до 500 тысяч. Средняя цена за квадратный метр в Одессе — тысяча долларов. Люди до сих пор интересуются покупкой квартир в центре города и у моря: самые высокие цены на квартиры в районах Ланжерона и Отрады, а самая низкая цена — в районе курорта Куяльник.

Для сравнения: в Киеве средняя цена на продажу квартир — 1 859 долларов за квадратный метр, во Львове — 1 249. В постоянно находящемся под российскими обстрелами Харькове — около 900 долларов, в прифронтовом Херсоне — 736 долларов за квадратный метр.

По словам Сергея Пятницкого, рынок недвижимости — один из прихотливых, на котором в первую очередь сказываются любые значительные события в стране. С началом полномасштабной войны он полностью остановился, операции с недвижимостью не проводились.

Ситуация на рынке недвижимости Одессы на данный момент

Рынок недвижимости восстанавливается. Это касается как покупки жилья на первичном и вторичном рынке, так и аренды. Причем первичный рынок, считает эксперт, находится в лучшем состоянии с начала полномасштабного вторжения, но все еще очень далек от показателей до февраля 2022 года.

«Есть определенное движение к восстановлению рынка и оно в принципе наблюдается в течение всего периода, начиная с марта месяца. Это связано с тем, что первое — ситуация на фронте меняется, меняется в лучшую сторону, а во-вторых — с тем, что люди начинают понемногу привыкать и понимают, что жизнь продолжается и все равно нужно что-то делать. Есть еще третий аспект — это цена», — рассуждает эксперт.

На цены и продажи на вторичном рынке повлияли несколько факторов. В частности, это открытие реестров летом, что позволило проводить операции. Тогда на рынке появилось определенное количество недвижимости, которое продавали с существенным дисконтом. Со временем такие предложения иссякли, а спрос начал расти. Это привело к тому, что цены стали восстанавливаться.

«Сейчас вторичный рынок находится на таком весьма уверенном пути к восстановлению ценообразования и цены на недвижимость. Еще на рынок положительно повлияло то, что государство запустило программы для военнослужащих, учителей, медиков с ипотечным кредитованием под 3%. Это такая распространенная сейчас и популярная программа, люди по ней обращаются и пытаются найти недвижимость, которая подпадает под эти критерии», — отметил Пятницкий.

На рынке новостроек, по словам эксперта, динамика тоже неплохая. Спрос на такую недвижимость есть, но люди боятся рисков и им сложно сейчас вкладывать деньги в находящиеся на первоочередных этапах строительства объекты. Еще одна проблема — новые проекты сейчас не появляются, поскольку застройщикам не выдают разрешения на строительство новых объектов.

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«Есть динамика на восстановление рынка. Цены в гривне выросли, но они выросли потому, что у нас привязка стоимости недвижимости к доллару, и гривна ослабла с началом военных действий. При этом в долларах цена сильно не изменилась, возможно, где-то за счет каких-то акций, скидок даже немного снизилась. Но себестоимость строительства продолжает расти, застройщики вынуждены будут повышать цены на квартиры и уже сейчас мы это замечаем», — рассказывает Сергей Пятницкий.

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