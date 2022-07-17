Рейтинг городов по стоимости жизни в мире: на каком месте Киев, Львов и Одесса — Finance.ua

Рейтинг городов по стоимости жизни в мире: на каком месте Киев, Львов и Одесса Сегодня 14:22 — Недвижимость

Рейтинг городов по стоимости жизни в мире: на каком месте Киев, Львов и Одесса

Аналитики сербской глобальной базы данных о потребительских ценах Numbeo обнародовали рейтинг городов по стоимости жизни. Большинство позиций в верхней десятке заняли населённые пункты Швейцарии.

Самым дорогим городом стала столица Бермудских островов Гамильтон. Также несмотря на войну, в рейтинг включили украинские города, в частности Киев и Одессу.

Рейтинг: как вычисляются данные

За стандарт взяли расходы жителей Нью-Йорка — индексы крупнейшего города США всегда равны 100%.

В рейтинге учитываются расценки не только на продовольствие, но и другие потребительские товары, цены в ресторанах, расходы на транспорт и коммунальные услуги. Также используется показатель покупательной способности — отношение средней зарплаты к ценам. Арендная плата и стоимость жизни с учетом аренды рассчитываются отдельно.

Десятка самых дорогих

Всего в рейтинге более 500 городов. Самым дорогим признали Гамильтон, стоимость жизни на котором составляет 146% от нью-йоркского показателя. Дороже всего там стоят продукты.

Гамильтон, Бермуды,

Базель, Швейцария,

Цюрих, Швейцария,

Цуг, Швейцария,

Лозанна, Швейцария,

Берн, Швейцария,

Женева, Швейцария,

Гонолулу, Гавайи, США,

Санта-Барбара, США.

Нью-Йорк, США

Читайте также Недвижимость в Польше: когда арендодатель может увеличить арендную плату

Десятка самых дешевых

Ченнай, Индия,

Коямпутур, Индия,

Букараманга, Колумбия,

Лахор, Пакистан,

Карачи, Пакистан,

Исламабад, Пакистан,

Равалпинди, Пакистан,

Мултан, Пакистан,

Фейсалабад, Пакистан,

Пешавар, Пакистан.

Украинские города в рейтинге

Согласно рейтингу, самым дорогим украинским городом является Киев, оказавшийся на 407 месте. Дальше идут:

Одесса — 442 место,

Днепр — 445 место,

Харьков — 459 место,

Львов — 460 место.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.