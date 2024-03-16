Сингапурская компания вложит средства в новый завод по производству микросхем «размером с песчинку» — Finance.ua

Сингапурская компания вложит средства в новый завод по производству микросхем «размером с песчинку» Сегодня 22:11 — Фондовый рынок

Сингапурская компания вложит средства в новый завод по производству микросхем «размером с песчинку»

Сингапурская компания Silicon Box планирует вложить $3,5 млрд в строительство нового завода на севере Италии. Соглашение об этом инвестировании получило поддержку от правительства страны.

Об этом пишет Reuters.

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Пока еще не определили, в каком городе будет расположен завод. Рассматривается несколько вариантов. Правительству Италии также понадобится одобрение Еврокомиссии на запланированную финансовую помощь, которую, по словам министерства, оно ожидает получить в ближайшее время.

Проект является частью долгосрочных усилий Италии по привлечению инвестиций от технологических компаний, в частности, так и не завершенного соглашения с американской компанией Intel.

«На полную мощность инвестиции смогут создать 1600 новых прямых рабочих мест, в дополнение к непрямым рабочим местам, созданным как на строительстве объекта, так и в более широкой экосистеме поставок и логистики, которая будет задействована после полной эксплуатации», — говорится в заявлении министерства.

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По словам министра промышленности, ожидаемые операционные расходы на проект составят около 4 млрд евро в течение 15 лет.

Почти трехлетний стартап, созданный основателями американского производителя микросхем Marvell, будет производить в Италии так называемые chiplets, которые могут быть размером с песчинку.

Они объединяются вместе в процессе, называемом усовершенствованной упаковкой, экономически эффективным способом связать маленькие полупроводники в один процессор, который может питать всё — от центров обработки данных до бытовых приборов.

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