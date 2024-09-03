Силы беспилотных систем включат в структуру ВСУ: закон принят в целом — Finance.ua

Силы беспилотных систем включат в структуру ВСУ: закон принят в целом
Верховная Рада приняла в целом закон о включении в отдельные роды сил ВСУ — Силы беспилотных систем. «За» проголосовали 294 депутата.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Закон направлен нарастить возможности ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечение их готовности к применению.
Предусмотрено внесение изменения в ч. 1 ст. 3 Закона «О Вооруженных Силах Украины» путем включения в отдельные роды сил ВСУ — Сил беспилотных систем.
Реализация закона будет осуществлена в рамках средств бюджета Министерства обороны на соответствующий год.
Действующая редакция предусматривает, что отдельные роды сил Вооруженных сил Украины — это Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы.
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