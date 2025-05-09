Швейцарский суд утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и кредиторами — Finance.ua
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Швейцарский суд утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и кредиторами

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Швейцарский суд утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и кредиторами
Швейцарский суд утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и кредиторами
Суд швейцарского кантона Цуг 9 мая 2025 года утвердил мировое соглашение, заключенное между Nord Stream 2 AG (оператором строительства газопровода Северный поток 2) и кредиторами.
Об этом со ссылкой на суд сообщает Reuters.
Nord Stream 2, оператор строительства газопровода Северный поток 2, согласился на соглашение о реструктуризации долга.
Решение об утверждении мирового соглашения, которое компания и кредиторы заключили 30 апреля 2025 года, может быть обжаловано в апелляционном порядке. И поскольку решение от 9 мая 2025 года еще не вступило в силу, кантональный суд не предоставляет дополнительной информации о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности Nord Stream 2 AG.
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Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области россии до балтийского побережья Германии.
Строительство «Северного потока-2» стоимостью 11 млрд дол. завершили в 2021 году, однако его запуск так и не состоялся — Германия остановила проект накануне полномасштабного вторжения россии в Украину.
Крупнейшими иностранными инвесторами Nord Stream 2 являются европейские компании OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper, Engie.
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Напомним, ранее сообщалось, что энергетическое управление Дании позволило дочерней компании «Газпрома» провести работы по сохранению газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море путем консервации.
Также сообщалось, что руководители крупнейших фирм ЕС начали говорить о том, что импорт определенного количества российского газа, в том числе, от российского государственного гиганта «Газпром», может возобновиться.
Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит возобновления зависимости от газа и нефти агрессора.
«Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран для российских газа и нефти. Это была бы ошибка исторических масштабов. И мы этого не допустим», — заявила она.
По материалам:
Економічна Правда
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