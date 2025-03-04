Швейцарский центробанк получил рекордную прибыль — Finance.ua

Швейцарский центробанк получил рекордную прибыль Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

Швейцарский центробанк получил рекордную прибыль

Национальный банк Швейцарии (SNB) в 2024 году получил рекордную прибыль — 80,7 млрд швейцарских франков (89,5 млрд долл.).

Об этом пишет Reuters.

Центральный банк объяснил этот рост высокими ценами на золото, сильным долларом и активным фондовым рынком.

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Прибыль за 2024 год превышает предыдущий рекорд в 54 млрд франков, зафиксированный в 2017 году. SNB не только компенсировал убытки в 3,2 млрд франков за 2023 год, но и превзошел собственные январские прогнозы по прибыли в 80 млрд франков.

Основную часть дохода — 67,3 млрд франков — банк получил от иностранных акций и облигаций. Еще 21,2 млрд франков принесла переоценка золота. Благодаря этому SNB впервые с 2021 года сможет выплатить дивиденды правительству и акционерам.

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«Мы ожидаем выплату 15 франков на акцию и распределение прибыли между федеральным правительством и кантонами на сумму 3 млрд франков», — заявили в SNB. По их данным, треть этой суммы поступит центральному правительству, а две трети получат кантоны.

Впрочем, перспективы на 2025 год остаются неопределенными.

«Еще рано говорить, как будет работать SNB в следующем году, ведь многое будет зависеть от политики новой администрации США», — отметил экономист UBS Алессандро Би.

Економічна Правда По материалам:

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