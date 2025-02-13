Швейцария утвердила программу поддержки Украины на три года и выделила на нее $1,6 млрд — Finance.ua

Швейцария утвердила программу поддержки Украины на три года и выделила на нее $1,6 млрд Сегодня 10:29

Швейцария утвердила программу поддержки Украины на три года и выделила на нее $1,6 млрд

Федеральный совет Швейцарии утвердил программу поддержки Украины на 2025−2028 годы и выделил на это $1,6 миллиарда.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это часть 12-летнего процесса восстановления, реформ и устойчивого развития Украины при содействии Швейцарии — в целом планируют потратить 5 миллиардов франков (это примерно $5,404 миллиарда). Различные инструменты, включая гуманитарную помощь, продолжение реформ, построение мира и реконструкцию, будут применяться в разное время и в разных регионах.

Начальная программа к 2028 году предусматривает три главных направления:

Экономическое восстановление. Речь идет о помощи малому и среднему бизнесу, восстановление городской инфраструктуры и разрушенных войной объектов, особенно в прифронтовых регионах.

Государственные сервисы. Здесь Швейцария хочет помочь Украине улучшить медицинскую, образовательную и социальную системы, развить энергоснабжение, водоснабжение и транспорт. Основная цель этого направления — поддержать украинские власти в предоставлении качественных государственных услуг, свободных от дискриминации и коррупции.

Защита гражданских и мир. Швейцария будет поддерживать гуманитарное разминирование, поиск пропавших без вести граждан и документирование военных преступлений.

Швейцария будет реализовывать эту программу через сотрудничество с украинскими властями, бизнесом и международными организациями. Часть средств будет использована в партнерстве со швейцарскими компаниями. Также планируется новый договор между Украиной и Швейцарией для эффективного использования этих средств.

theБабель По материалам:

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