Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире — Finance.ua

Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире Сегодня 06:14 — Фондовый рынок

Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире, Фото: undp.org

В Швейцарии планируют увеличить военные расходы в течение следующих лет. Таким образом, это будет последняя европейская страна, которая сделает это после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает президент Швейцарии и министр обороны страны Виола Амгерд, в 2035 году будет выделено около 22,58 млрд долларов дополнительного финансирования по сравнению с финансированием до войны в Украине.

«Ситуация с политикой безопасности, очевидно, сложная, учитывая нынешнюю нестабильность, войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и другие горячие точки в мире», — отмечает Амгерд.

Она сказала, что сейчас по всему миру «так много кризисов», и план частично учитывает уроки, извлеченные из войны в Украине.

«Этот шаг Швейцарии отражает тревогу европейских лидеров по поводу безопасности и недавние предположения бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может не оградить других членов НАТО от потенциального нападения россии, если они не тратят достаточно средств на оборону», — пишет издание.

Напомним, Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.

УНІАН По материалам:

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