Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире — Finance.ua
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Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире

Фондовый рынок
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Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире
Швейцария увеличит военные расходы из-за увеличения конфликтов в мире, Фото: undp.org
В Швейцарии планируют увеличить военные расходы в течение следующих лет. Таким образом, это будет последняя европейская страна, которая сделает это после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
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Как сообщает президент Швейцарии и министр обороны страны Виола Амгерд, в 2035 году будет выделено около 22,58 млрд долларов дополнительного финансирования по сравнению с финансированием до войны в Украине.
«Ситуация с политикой безопасности, очевидно, сложная, учитывая нынешнюю нестабильность, войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и другие горячие точки в мире», — отмечает Амгерд.
Она сказала, что сейчас по всему миру «так много кризисов», и план частично учитывает уроки, извлеченные из войны в Украине.
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«Этот шаг Швейцарии отражает тревогу европейских лидеров по поводу безопасности и недавние предположения бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может не оградить других членов НАТО от потенциального нападения россии, если они не тратят достаточно средств на оборону», — пишет издание.
Напомним, Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.
По материалам:
УНІАН
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